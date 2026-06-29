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Fabrizio Romano spreekt berichtgeving over Ajax en Ter Stegen met klem tegen

29 juni 2026, 12:31
Marc-Andre ter Stegen wordt gelinkt aan Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Marc-André ter Stegen zal niet op permanente basis de overstap gaan maken van FC Barcelona naar Ajax, zo benadrukt transferexpert Fabrizio Romano. De Amsterdammers spreken volgens hem nog altijd over een huurdeal.

Ter Stegen wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De 34-jarige Duitser moet in Amsterdam de nieuwe eerste keeper worden, nu Vitezslav Jaros terugkeert naar Liverpool. Hierbij werd continu gemeld dat het om een huurdeal zou gaan, maar zondagavond kwam Gianluigi Longari van Sportitalia ineens met een heel andere claim: hij beweerde namelijk dat Ajax Ter Stegen definitief wil inlijven.

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Romano heeft dit nieuws maandagochtend echter met klem ontkend. De transfergoeroe benadrukt dat Míchel en Jordi Cruijff Ter Stegen dolgraag als nieuwe doelman willen aantrekken, maar dat er nog altijd wordt gesproken over een huurdeal. De onderhandelingen met Barcelona over deze deal lijken goed te verlopen.

Ook met Ter Stegen zelf vorderen de gesprekken, zo stelt Romano. De doelman zou de deur open hebben gezet voor een stap naar Amsterdam. Op dit moment zou zijn salaris het belangrijkste punt zijn waar nog over wordt onderhandeld.

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dilima1966
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Mark is niet gek hij heeft nog een contract bij Barcelona en strijk 15.6 miljoen per jaar op bij ajax nog niet eens een kwart er van

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.720 Reacties
1.113 Dagen lid
17.694 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mark is niet gek hij heeft nog een contract bij Barcelona en strijk 15.6 miljoen per jaar op bij ajax nog niet eens een kwart er van

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

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