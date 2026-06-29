Fabrizio Romano spreekt berichtgeving over Ajax en Ter Stegen met klem tegen

zal niet op permanente basis de overstap gaan maken van FC Barcelona naar Ajax, zo benadrukt transferexpert Fabrizio Romano. De Amsterdammers spreken volgens hem nog altijd over een huurdeal.

Ter Stegen wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De 34-jarige Duitser moet in Amsterdam de nieuwe eerste keeper worden, nu Vitezslav Jaros terugkeert naar Liverpool. Hierbij werd continu gemeld dat het om een huurdeal zou gaan, maar zondagavond kwam Gianluigi Longari van Sportitalia ineens met een heel andere claim: hij beweerde namelijk dat Ajax Ter Stegen definitief wil inlijven.

Artikel gaat verder onder video

Romano heeft dit nieuws maandagochtend echter met klem ontkend. De transfergoeroe benadrukt dat Míchel en Jordi Cruijff Ter Stegen dolgraag als nieuwe doelman willen aantrekken, maar dat er nog altijd wordt gesproken over een huurdeal. De onderhandelingen met Barcelona over deze deal lijken goed te verlopen.

Ook met Ter Stegen zelf vorderen de gesprekken, zo stelt Romano. De doelman zou de deur open hebben gezet voor een stap naar Amsterdam. Op dit moment zou zijn salaris het belangrijkste punt zijn waar nog over wordt onderhandeld.