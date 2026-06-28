Een verrassende wending rond de mogelijke overstap van FC Barcelona-doelman naar Ajax. De Italiaanse transferjournalist Gianluigi Longari (Sportitalia) claimt dat de deal zijn voltooiing nadert en dat het niet om een overstap op huurbasis, maar om een definitieve overstap zal gaan.

De komst van een nieuwe keeper is deze zomer een van de vele punten op de to do list van technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax. De Amsterdammers werden de afgelopen maanden al gelinkt aan meerdere ervaren doelmannen, waaronder de Zwitser Yann Sommer. Het heeft er echter alle schijn van dat Ter Stegen daadwerkelijk op weg is naar de Johan Cruijff ArenA.

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"Ter Stegen en Ajax komen steeds dichter bij elkaar", schrijft Longari zondagavond op X. "De overstap zal definitief zijn, niet op huurbasis", weet de Italiaan. Er zou momenteel nog onderhandeld worden over het salaris dat de 34-jarige Duitser op gaat strijken in Amsterdam.

Spaanse media wisten eerder dit weekend al te melden dat Ajax 'slechts' vijftien procent van het monstersalaris dat Ter Stegen in Barcelona opstrijkt zou kunnen betalen. De Duitser vangt zo'n 20 miljoen euro op jaarbasis in Camp Nou, waarvan Ajax dus zo'n drie miljoen zou moeten bijdragen bij een huurtransfer. Mocht het inderdaad om een definitieve transfer gaan, dan zal Barça de ervaren doelman ongetwijfeld een deel van zijn resterende salaris meegeven. Ter Stegen ligt bij Barcelona nog vast tot medio 2028.