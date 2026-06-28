'Dit is het salaris dat Ajax kan betalen aan Marc-André ter Stegen'

De komst van naar Ajax is nog geen uitgemaakte zaak. De Amsterdammers zijn met FC Barcelona in gesprek over de precieze voorwaarden voor een deal, zo schrijft Sport. Volgens Mundo Deportivo is er nog geen officieel bod uitgebracht door Ajax.

Volgens Sport is Ter Stegen persoonlijk al volledig overtuigd van een transfer naar Ajax. De Duitse doelman zou Jordi Cruijff en trainer Míchel al enige tijd geleden zijn definitieve jawoord hebben gegeven. Het sportieve project én de persoonlijke omstandigheden zouden hem hebben overtuigd om zijn loopbaan in Amsterdam voort te zetten.

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De krant meldt bovendien dat Ajax haast wil maken. Míchel is inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en ziet Ter Stegen het liefst volgende week al aansluiten. Ook de 34-jarige keeper zou zo snel mogelijk weer willen meetrainen.

Ter Stegen werkte gedurende het afgelopen seizoen al kort samen met Míchel. De sluitpost maakte namelijk in de winter op huurbasis de overstap naar Girona, maar liep na twee wedstrijden een hamstringblessure op. Om te revalideren keerde de Duitser vervolgens terug naar Barcelona.

Sport: alleen financiële details houden deal nog tegen

Volgens Sport zit het grootste obstakel inmiddels in de financiële constructie met Barcelona. De Catalanen willen graag afscheid nemen van het forse salaris van Ter Stegen, dat de club volgens de krant ongeveer twintig miljoen euro kost, maar Ajax beschikt niet over de middelen om dat over te nemen.

Daarom werken de clubs aan een huurconstructie. Ajax zou slechts ongeveer vijftien procent van het salaris kunnen betalen, wat neerkomt op drie miljoen euro, waardoor Barcelona het grootste deel voor zijn rekening moet nemen. Om dat te compenseren, zouden de Spanjaarden inzetten op allerlei bonussen en variabelen. Die zouden onder meer afhankelijk zijn van het aantal wedstrijden dat Ter Stegen speelt, eventuele prijzen die Ajax wint en kwalificatie voor de Champions League.

Daarnaast schrijft Sport dat ook Ter Stegen zelf bereid moet zijn financieel water bij de wijn te doen om de laatste obstakels weg te nemen. Volgens de krant staan 'alle koffers al klaar' en hoeft Barcelona alleen nog definitief akkoord te geven.

Mundo Deportivo: wel belangstelling, maar nog geen bod

Mundo Deportivo is een stuk terughoudender. De krant bevestigt dat Ajax al weken interesse heeft in Ter Stegen en dat Míchel hem nadrukkelijk als eerste doelman voor zijn nieuwe project ziet. De Spaanse trainer zou de keeper waarderen vanwege zijn ervaring, kwaliteiten en leiderschap en daarom hebben aangedrongen op een huurtransfer.

Toch benadrukt de Catalaanse sportkrant, na navraag bij beide betrokken partijen, dat de situatie minder ver is dan sommige berichten suggereren. Volgens de krant is er op dit moment nog geen officieel voorstel van Ajax ingediend.

Wel bevestigt men dat technisch directeur Jordi Cruijff al rechtstreeks contact heeft opgenomen met Barcelona om de situatie van Ter Stegen te bespreken. Dat ziet de krant als een serieus signaal dat Ajax werk maakt van de komst van de Duits international, maar die belangstelling is volgens de krant nog niet omgezet in een formele aanbieding.

Het spotblad schrijft eveneens dat Barcelona graag een oplossing vindt voor Ter Stegen, mede vanwege de financiële ruimte die zijn vertrek kan opleveren binnen de regels van Financial Fair Play.