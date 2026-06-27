Ajax contracteert neefje van Feyenoorder Givairo Read: ‘Hij is bizar goed’

Nafairon Landvreugd heeft zijn toekomst verbonden aan Ajax. De Amsterdamse club meldt zaterdag op de website dat de achttienjarige aanvaller een contract tot medio 2029 heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA. Landvreugd is het neefje van Feyenoorder .

Landvreugd speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax. De vleugelspeler maakte afgelopen seizoen deel uit van Ajax Onder-17 en sloot hij halverwege het seizoen aan bij Ajax Onder-19. Hij zal komend seizoen ook starten bij laatstgenoemde elftal.

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"Nafairon is het type speler waarvoor men naar het stadion komt. Een snelle aanvaller met veel creativiteit en flair in zijn spel”, zegt Directeur Voetbal Marijn Beuker van Ajax op de clubsite. “Hij is in staat om een tegenstander uit te spelen en goals of assists te produceren.”

“We hopen dat hij zijn goede ontwikkeling voort kan zetten richting het profvoetbal. Wij hebben in ieder geval vertrouwen in een mooie toekomst voor Nafairon in het shirt van Ajax”, aldus Beuker.

"Mijn neefje speelt bij Ajax, Nafairon Landvreugd heet hij. Hij is bizar goed", zei Feyenoord-verdediger Read vorig jaar bij Matchday. "Eén op één aan de bal is hij niet normaal goed. Ik ben zeker trots op hem. Hij zoekt gewoon vier man op. Ik zie hem vaak. We praten veel over voetbal en ik zie echt dat hij iets speciaals heeft. Wat hij met de bal kan, dat zie je niet vaak op die leeftijd."