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Míchel heeft meteen keiharde boodschap voor spelers Ajax: 'Jij, jij, jij en jij!'

27 juni 2026, 07:25
Michel bij Ajax
Foto: © Ajax TV
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Míchel geeft alle spelers van Ajax een kans om zich te bewijzen. De Spanjaard leidde vrijdag zijn eerste training op sportcomplex De Toekomst en had een duidelijke boodschap voor zijn spelers: niemand heeft een streepje voor.

“Vandaag begint iedereen weer op nul”, zegt Míchel op de beelden die door Ajax zijn gedeeld, terwijl alle spelers om hem heen staan Hij wijst individuen aan. “Jij, jij, jij, jij en jij. We gaan goed voetbal spelen. Heel goed voetbal. Maar het belangrijkste is dat we winnen. Dat gaan we samenvoegen.

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Op de trainingsbeelden is te zien dat Míchel fanatiek meedoet. Zo reageeert hij euforisch als hij zelf een panna uitdeelt aan Mika Godts bij een rondo. Ook legt hij uit hoe hij druk wil zetten met zijn ploeg.

Ajax belegt van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juli een trainingsweek in Garderen. Gedurende die periode worden oefenwedstrijden gespeeld tegen Panathinaikos en AEK Larnaca. Later in de voorbereiding wordt geoefend tegen in ieder geval VfL Bochum en Olympiakos Piraeus, voordat het eerste duel wacht in de tweede voorronde van de Conference League. Later wordt ook geoefend tegen Burnley en FC Volendam.

Programma voorbereiding Ajax:

Datum Wedstrijd / trainingskamp Locatie / tijdstip
4 juli Ajax - Panathinaikos (Gri) Ermelo, 17.00 uur
6 t/m 11 juli Trainingskamp in Garderen
10 juli Ajax - AEK Larnaca (Cyp) Hulshorst, 18.00 uur
15 juli Ajax - VfL Bochum (Dui) Amsterdam, 17.00 uur (besloten)
18 juli Ajax - Olympiakos Piraeus (Gri) Amsterdam, 15.30 uur (besloten)
23 juli Tweede voorronde Conference League
26 juli Ajax - Burnley (Eng) Amsterdam, 14.00 uur
30 juli Tweede voorronde Conference League
2 augustus FC Volendam - Ajax Volendam, 14.30 uur

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