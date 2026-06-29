Marijn Beuker per direct weg bij Ajax: ‘Positie was onhoudbaar’

Marijn Beuker vertrekt per direct bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. Afgelopen weekend kwam al naar buiten dat de directeur op de schopstoel zat in Amsterdam en zondag heeft de nieuwe raad van commissarissen besloten definitief afscheid van hem te nemen. Ajax heeft het nieuws inmiddels bevestigd.

Zaterdag kwam naar buiten dat Ajax serieus dacht aan een ontslag van Beuker. De directeur voetbal werd verweten gelogen te hebben op zijn LinkedIn-profiel. Daarnaast wordt hij naast de reeds vertrokken Alex Kroes ‘medeverantwoordelijk gehouden’ voor het aantrekken van vele miskopen in de afgelopen transferperiodes.

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Daags nadat dit nieuws naar buiten kwam heeft de rvc van Ajax een definitieve beslissing genomen over de toekomst van Beuker en maandagochtend is het besluit afscheid te nemen ‘geformaliseerd’. Al sinds de aanstelling in maart van dit jaar waren er vraagtekens over het functioneren van de directeur, maar de rvc wilde de beslissing om afscheid te nemen niet te overhaast nemen.

Na de komst van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur richtte Beuker zich vooral op de jeugdopleiding. Daar slaagde hij er de afgelopen weken in om veel grote talenten langer vast te leggen. "Hoewel Beuker zonder meer ook een aantal dingen goed heeft gedaan, bleek zijn positie uiteindelijk onhoudbaar. Ondanks het feit dat hij op voorspraak van rvc-adviseur Louis van Gaal is aangesteld", aldus De Telegraaf.

Ajax bevestigt vertrek Beuker

Ajax heeft het vertrek van Beuker maandag op het middaguur bevestigd. "De afgelopen maanden veranderde de functie van Marijn al op bepaalde onderdelen. In besprekingen over de verdere invulling van onze voetbalorganisatie bleek onderling een te groot verschil van inzicht", aldus algemeen directeur Menno Geelen. "Daarover zijn goede gesprekken gevoerd en samen hebben we geconcludeerd dat het beter is als onze wegen scheiden. Marijn heeft zich de afgelopen tweeënhalf jaar enorm ingezet voor de club, een bijdrage geleverd aan het op één lijn brengen van de verschillende voetbalafdelingen en veel talenten aan de club weten te binden. Daar zijn we hem dankbaar voor. Wij wensen hem veel succes bij het vervolg van zijn carrière."

Beuker noemt het een 'groot voorrecht' dat hij voor Ajax heeft mogen werken. "Ik kijk met trots terug op de samenwerking met alle spelers, ouders, trainers, overige collega’s en op de stappen die we samen hebben gezet in de verdere ontwikkeling van de voetbalorganisatie. We hebben met elkaar gewerkt aan een duidelijke visie en methodische lijn en daarmee een fundament gecreëerd waarop de club de komende jaren verder kan bouwen", blikt de directeur terug. "In het voetbal bestaan verschillende overtuigingen over de weg naar succes. In een topsportorganisatie is het essentieel dat er volledige eenheid bestaat over de richting en de keuzes die worden gemaakt. Zoals ik vaker heb gezegd: beter één visie die iedereen volledig draagt dan meerdere visies die naast elkaar bestaan. Vanuit die overtuiging hebben Ajax en ik gezamenlijk besloten dat dit het juiste moment is om ieder een eigen weg te gaan. Ik wens iedereen binnen Ajax alle succes bij het realiseren van de ambities die bij deze prachtige club horen."