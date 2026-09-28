Van der Gijp wil één ding duidelijk maken na 'beschadiging' Estavana Polman

René van der Gijp zegt dat hij ‘verkeerd is begrepen’ met zijn uitlatingen over Estavana Polman, van wie zondag bekend werd dat ze niet meer terugkeert bij Vandaag Inside. De analist raadde de ex-handbalster in een eerder stadium al af om aan te schuiven bij de talkshow van SBS6.

Eerder dit jaar werd bekend dat Polman regelmatig zou gaan aanschuiven aan de talkshowtafel van Vandaag Inside. Na haar debuut was de kritiek echter fors. Online uitten veel kijkers – én mediadeskundige Victor Vlam – hun ongenoegen over de inhoudelijke bijdrage van de vriendin van Rafael van der Vaart.

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Niet veel later sprak Van der Gijp de volgende woorden bij de podcast KieftJansenEgmondGijp: “De lat hier ligt te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten. Echt niet”, adviseerde de ex-voetballer, die wist dat VI-kijkers direct hoge verwachtingen hebben. “Mensen gaan nu wachten tot ze iets over Gaza vertelt, of iets over de Oekraïne-oorlog zegt, of maakt niet uit wat. Maar brand je vingers er niet aan.” Johan Derksen beweert dat zijn collega hiermee teveel schade heeft aangericht.

Van der Gijp vindt het ‘jammer’ dat Polman nu daadwerkelijk niet meer terugkeert in de uitzendingen. “Het is altijd prima om nieuwe gezichten uit te testen”, zegt hij tegenover De Telegraaf. De goedlachse analist wil vervolgens een misverstand uit de wereld helpen: “Ik heb alleen gezegd dat als de verwachtingen maar niet te hoog zijn. Dat levert gezanik op”, zegt Gijp, die benadrukt dat het besluit om Polman te weren niet vanuit Wilfred Genee, Johan Derksen of hemzelf komt.