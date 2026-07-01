richt zich in een story op zijn Instagram rechtstreeks tot Ronald Koeman. De aanvoerder van het Nederlands elftal spreekt daarin zijn waardering uit voor de vertrekkende bondscoach.

Van Dijk (34) en de bondscoach gaan ver terug. De verdediger speelde in het seizoen 2015/16 bij Southampton onder Koeman. Twee jaar later kwamen de twee elkaar opnieuw tegen bij het Nederlands elftal, waar Van Dijk verdeeld over de twee ambtstermijnen van Koeman als aanvoerder onomstreden was. Met de uitschakeling op het WK door toedoen van Marokko en het opstappen van Koeman komt (voorlopig) een einde aan hun samenwerking.

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In zijn schrijven bedankt Van Dijk Koeman voor alles. "Je vertrouwen en steun hebben een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling als speler en als mens, van mijn eerste minuten in de Premier League tot het moment dat ik de aanvoerdersband van Oranje droeg en recordcaptain werd", aldus de verdediger, die daarna ook verwijst naar de bakken met kritiek die Koeman na de uitschakeling over zich heen heeft gekregen.

"Ik hoop dat de waardering voor wie jij bent als mens ooit net zo luid zal zijn als alle meningen die zo makkelijk worden gedeeld", schrijft Van Dijk. "Want achter alle discussies en oordelen staat een goed mens, die niets minder dan respect verdient", besluit Van Dijk, om zijn boodschap af te sluiten door Koeman, zijn vrouw Bartina én hun familie 'alle goeds' te wensen.