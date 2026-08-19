Opvallend plan voor Frenkie de Jong bij Barcelona: 'Dan kom je nooit meer aan de bal'

In het televisieprogramma Voetbalpraat is een opvallend tactisch plan besproken voor bij FC Barcelona. Volgens de analisten zou de momenteel geblesseerde speler onder trainer Hansi Flick centraal achterin kunnen spelen. In combinatie met de negentienjarige Pau Cubarsí en de zojuist aangetrokken topaankoop Rodri zou dit de Catalaanse grootmacht enorm veel voetballend vermogen opleveren.

De discussie aan tafel begon met de vraag of de Oranje-international en kersverse aanwinst Rodri elkaar niet in de weg lopen bij de Spaanse topclub. Anco Jansen merkte op dat beide spelers op dezelfde positie uit de voeten kunnen, terwijl Karim El Ahmadi stelde dat zij allebei het beste tot hun recht komen als controlerende middenvelder. "En voor beide de beste positie, op acht gaan ze er allebei op achteruit qua kwaliteit", stelde El Ahmadi. Daardoor rees de vraag of de ploeg van Flick voor de Nederlander een andere oplossing moet zoeken.

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Jansen kwam vervolgens met het idee om de middenvelder centraal achterin te posteren. "Zou Frenkie er niet centraal achterin door eindigen. Frenkie achter Rodri, dan heb je wel veel voetballend vermogen", opperde de oud-voetballer. Volgens Jansen beschikt de speler over meerdere eigenschappen die hem geschikt maken voor die rol in de defensie. Hij kan goed opbouwen, heeft snelheid en zou vanuit de laatste linie het spel uitstekend kunnen verzorgen. "Dat kan hij hartstikke goed, ook met zijn snelheid", aldus Jansen.

Helemaal nieuw is het idee niet, aangezien de spelverdeler zich in het verleden bij zowel Barcelona als het Nederlands elftal vaker diep liet terugzakken tussen de verdedigers. Ook tijdens de eerste oefenwedstrijden werd hem gevraagd om die rol op zich te nemen. Pascal Kamperman bracht in de uitzending in dat De Jong daar destijds niet altijd even enthousiast over was. "Hij moest dat in de eerste oefenwedstrijden ook doen, zich laten terugzakken tot een vijfmansverdediging, daar was hij toen niet blij mee", vertelde Kamperman.

Bram van Polen ziet in die weerstand echter geen groot probleem en vindt dat de speler zich in dienst van het team moet schikken. "Dan heeft hij pech. Voor het Nederlands voetbal moet hij die maar even nemen. Dat kan lekker man Frenkie achterin", reageerde Van Polen. Jansen ziet een constructie voor zich waarin de Nederlander samen met WK-winnaar Cubarsí de verdediging vormt, terwijl de van Manchester City overgekomen Rodri voor hen op het middenveld speelt. "Ik durf het wel aan hoor, een driehoek met Cubarsí, Frenkie en Rodri", stelde Jansen.

Het grootste voordeel van dit plan is dat tegenstanders de bal nauwelijks meer te zien zouden krijgen. "Dan kom je nooit meer aan de bal als tegenstander", stelde Van Polen. El Ahmadi plaatste daar wel direct een kritische kanttekening bij, omdat de laatste linie al langer een aandachtspunt is in Catalonië. "Dat is vaak wel al het probleem bij Barça hè, die laatste linie. Als je hem dan ook nog eens achterin gaat zetten", merkte hij op. Voorlopig blijft het een theoretisch scenario, mede omdat de tweede aanvoerder van Barcelona momenteel herstelt van een zware knieblessure en pas in november weer op het veld wordt verwacht.