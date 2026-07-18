Maurice Steijn onthult keiharde regel: 'Als ik dát hoor, krijg je de maximale boete'

Maurice Steijn heeft zaterdagavond in De Oranjezomer een van zijn regels als trainer onthuld. Zodra hij een van zijn spelers hoort schelden met de ziekte kanker, deelt hij de hoogst mogelijke boete uit.

Assistent-scheidsrechter Angelo Boonman is zaterdagavond te gast bij De Oranjezomer. De arbiter vertelt over zijn missie: het stoppen van schelden met kanker. Boonman verloor zowel zijn vrouw Angelique als zijn zoon Devano aan de gevolgen van de ziekte.

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Steijn, die eveneens te gast is bij de talkshow van SBS6, is zeer duidelijk over het gebruik van de ziekte als krachtterm. “Ik ben bij ADO Den Haag begonnen. In Den Haag is het schelden met kanker heel gebruikelijk, niet alleen in de jeugd, maar ook op de tribunes. Ik heb me daar altijd ongelooflijk aan gestoord”, begint de momenteel clubloze trainer.

“Iedereen krijgt er in zijn of haar omgeving vroeg of laat mee te maken. In het geval van Angelo zelfs twee keer, dat is helemaal verschrikkelijk. Bij ADO heb ik bij een van mijn eerste banen tegen de spelers gezegd: als jullie dat woord gebruiken – in de kleedkamer of op het veld – en ik hoor het, krijg je de maximale boete. Zoiets hoort niet”, vervolgt Steijn.

Gelegenheidspresentator Thomas van Groningen vraagt of Steijn die boete weleens heeft moeten uitdelen. “Nee, nog nooit. Het waren jonge jongens, maar wij konden hen er op die manier wel bewust van maken om dat woord niet te gebruiken.”