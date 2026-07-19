Engeland wint spektakelstuk tegen Frankrijk en pakt brons na bizarre comebackpoging

Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen na een waar spektakelstuk tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel leek halverwege al zeker van de overwinning na een indrukwekkende 0-4 voorsprong, maar Frankrijk vocht zich in de tweede helft terug tot 3-4. Uiteindelijk trok Engeland de overwinning over de streep en pakte het de bronzen medaille.

Beide landen begonnen de wedstrijd niet met hun sterkste opstelling. Bij Engeland begonnen onder anderen Harry Kane en Jude Bellingham op de bank, terwijl Frankrijk ook enkele wijzigingen doorvoerde. Toch liet de ploeg van Tuchel vanaf het eerste fluitsignaal zien dat het de strijd om de derde plaats serieus nam. Na slechts drie minuten opende Declan Rice de score. Na balverlies van Doué kreeg de middenvelder van Arsenal de ruimte om uit te halen en schoot hij van grote afstand raak achter doelman Mike Maignan: 0-1.

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Frankrijk probeerde daarna iets terug te doen, maar Engeland bleef de gevaarlijkste ploeg. Rayan Cherki testte Henderson met een harde poging en ook Kylian Mbappé kwam dichtbij met een schot van afstand. Aan de andere kant dacht Bukayo Saka na elf minuten de voorsprong te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later viel de 0-2 alsnog. Uit een perfect genomen corner van Rice kopte Ezri Konsa de bal overtuigend binnen.

Engeland bleef vervolgens profiteren van de ruimte die het kreeg en sloeg vlak voor rust keihard toe. In de 37e minuut maakte Saka de 0-3 nadat Marcus Rashford eerst niet tot scoren kwam. Nog geen minuut later zorgde de Arsenal-aanvaller opnieuw voor een doelpunt door beheerst af te ronden in de verre hoek: 0-4.

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Spektakel na rust

Na rust greep Frankrijk in. Bondscoach Didier Deschamps bracht onder anderen Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Digne en Dayot Upamecano binnen de lijnen en dat zorgde direct voor meer dreiging. Al snel kwam Les Bleus terug in de wedstrijd. In de 48e minuut maakte Mbappé zijn negende treffer van het WK en bracht hij de stand terug tot 1-4.

Frankrijk bleef daarna aandringen en kreeg meerdere kansen. Henderson moest ingrijpen bij een inzet van Dembélé, terwijl Olise rakelings naast schoot. De druk werd uiteindelijk beloond toen Barcola in de 54e minuut de 2-4 maakte. Frankrijk rook een comeback en kreeg nog meer hoop toen Mbappé in de 66e minuut zijn tweede van de avond maakte. Met zijn 22e WK-doelpunt werd hij bovendien de nieuwe topscorer aller tijden op het WK: 3-4.

In de slotfase bleef Frankrijk op zoek naar de gelijkmaker. Olise kreeg een grote kans, maar wist de bal op miraculeuze wijze niet in het doel te krijgen. Ook Dembélé kreeg nog een mogelijkheid.

Toch was het Engeland dat met de bronzen medaille aan de haal zou gaan. Na een lompe overtreding van Gusto ging de bal in minuut 85 op de stip. Saka bleef ijskoud voor zijn derde van de avond en besliste de troostfinale: 3-5. Ousmane Dembélé maakte er met nog anderhalve minuut op de klok nog 4-5 van, maar die treffer kwam te laat. Sterker nog: Jude Bellingham zorgde in de absolute slotfase zelfs nog voor de 4-6, na een fraaie solo.