(27) staat mogelijk voor een vertrek bij Liverpool, zo meldt Mounir Boualin op X. Volgens verschillende Engelse bronnen heeft Tottenham Hotspur serieuze belangstelling om de aanvaller de komende transferperiode over te nemen van de club op Anfield. De 49-voudig Oranje-international zou zelf ook openstaan voor een nieuwe stap in zijn carrière en een vertrekwens hebben uitgesproken.

De situatie voor Gakpo in de Engelse havenstad is de laatste tijd aanzienlijk veranderd. Na het ontslag van trainer Arne Slot is de Baskische coach Andoni Iraola aangesteld als diens opvolger. Het is nog zeer de vraag of de nieuwe manager een vaste basisplaats inruimt voor de linksbuiten.

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Achter de schermen is de club uit Londen druk bezig met een plan om de Eindhovenaar te overtuigen van een overstap naar de Britse hoofdstad, zo weet Boualin. Tottenham kende een turbulent seizoen waarin het lang tegen degradatie streed, al werd in 2025 wel de Europa League gewonnen. Onder leiding van trainer Roberto De Zerbi moet een wederopbouw worden ingezet, waarbij de Italiaanse oefenmeester in de vleugelspeler een cruciale versterking ziet voor zijn nieuwe project. De concurrentie voor de aanvaller is echter groot: ook diverse clubs uit Engeland, Spanje en Duitsland zouden de voormalig PSV'er op de korrel hebben.

Een transfer naar Tottenham zou kunnen resulteren in een omvangrijke Nederlandse enclave bij de Londenaren. Afgelopen seizoen maakten Micky van de Ven en Xavi Simons al regelmatig deel uit van de basisopstelling. Hoewel Simons momenteel kampt met een zware blessure en de toekomst van Van de Ven ongewis is, ligt de verwachting dat zij in principe behouden blijven voor de club. Daarnaast probeert de clubleiding ook Jan Paul van Hecke los te weken bij Brighton & Hove Albion, al werd een eerste bod op de verdediger onlangs nog naar de prullenbak verwezen.

Vind jij Tottenham Hotspur een goede stap voor Cody Gakpo? Laden... 59.2% Ja, onder De Zerbi kan hij zijn topvorm weer terugvinden. 15% Nee, hij kan beter bij Liverpool voor zijn kans vechten. 20% Nee, hij moet naar een topclub buiten Engeland vertrekken. 5.8% Nee, hij zou moeten terugkeren naar PSV. 120 stemmen