dacht Tottenham Hotspur uit de degradatiezone te schieten, maar kwam bedrogen uit. Toch plaatste hij na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion een positieve post op sociale media, die niet bij iedereen goed valt.

Met een fraai doelpunt zorgde Simons zaterdagavond voor de 2-1. Hij trok langs de zestienmeterlijn naar binnen en schoot raak via de binnenkant van de paal. Diep in de blessuretijd maakte Georginio Rutter er 2-2 van aan de andere kant, waardoor Tottenham op de achttiende plek blijft staan.

Na de wedstrijd plaatst Simons op zijn socialmediakanalen toch een foto waarop zijn doelpuntviering - een belgebaar - te zien is. "We zullen niet stoppen met strijden. De fans waren geweldig vandaag", schrijft de Oranje-international erbij.

Van collega-voetballers krijgt Simons positieve reacties op Instagram. Onder meer Dominic Solanke en Ryan Gravenberch laten emoji's achter, terwijl Mohammed Kudus in het Nederlands schrijft: "Niet normaal 🔥." Ook diverse voetbalfans spreken bemoedigende woorden, al klinkt er ook kritiek. “Viert deze jongen nou een 2-2 gelijkspel terwijl je tegen degradatie vecht?"

Op X, waar Simons de foto ook deelt, is de sfeer nog een stuk negatiever. De grappen vliegen Simons om de oren. “Degradatie belde, ik antwoordde”, staat bijvoorbeeld bij een foto van de viering van Simons. Ook worden screenshots getoond van een balende Simons na het laatste fluitsignaal. “Deze had je erbij moeten plaatsen.”