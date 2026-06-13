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Geboorteverhaal Balogun trekt aandacht na zege Verenigde Staten

13 juni 2026, 13:05
Folarin Balogun, Verenigde Staten, Paraguay
Foto: © Imago
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Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Folarin Balogun was in de nacht van vrijdag op zaterdag de grote man in de 4-1-zege van de Verenigde Staten op Paraguay in de WK-wedstrijd. De spits van AS Monaco maakte twee doelpunten, maar vooral zijn bijzondere geboorteverhaal trekt veel aandacht. Na afloop sprak hij vol trots over zijn keuze voor de VS.

De grote held van de avond was echter Folarin Balogun. De 24-jarige spits van AS Monaco speelde in de jeugd altijd voor Engeland, maar dat hij nu voor de VS scoort is een bizar toeval. In 2001 was zijn moeder Florence hoogzwanger op vakantie in New York. Toen ze terug wilde vliegen naar Londen, weigerde de stewardess haar aan boord te laten omdat haar buik te dik was. Balogun werd daarom geboren in Brooklyn en heeft nu een Amerikaans paspoort.

"Waarom wij niet?"

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Na zijn twee schitterende goals verscheen de spits vol zelfvertrouwen op de persconferentie na de wedstrijd. Tegenover de pers blikte hij terug op zijn keuze voor Amerika.

"Dit is een droomnacht. De fans hebben mij altijd zoveel motivatie gegeven. Het belangrijkste voor mij was om dat vanavond terug te betalen. Ik wil de fans laten zien dat ik de juiste beslissing heb gemaakt om voor de VS te kiezen." De spits grapte dat hij de overwinning ging vieren op zijn hotelkamer met Netflix, maar droomt onder bondscoach Pochettino stiekem al van de wereldtitel.

"Dit voelt als een echt statement. Pochettino heeft al heel vaak tegen ons gezegd: 'Waarom wij niet?' Je moet er simpelweg in geloven. Je kunt niks bereiken als je niet in jezelf gelooft," sloot Balogun de persconferentie af.

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Veren. Staten - Paraguay

4 - 1
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Folarin Balogun

Folarin Balogun
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 24 jaar (3 jul. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
30
13
2024/2025
Monaco
13
4
2023/2024
Monaco
29
7
2023/2024
Arsenal
0
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep D
GS
DS
PT
1
Veren. Staten
1
3
3
2
Turkije
0
0
0
3
Australië
0
0
0
4
Paraguay
1
-3
0

Complete Stand

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