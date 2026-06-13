was in de nacht van vrijdag op zaterdag de grote man in de 4-1-zege van de Verenigde Staten op Paraguay in de WK-wedstrijd. De spits van AS Monaco maakte twee doelpunten, maar vooral zijn bijzondere geboorteverhaal trekt veel aandacht. Na afloop sprak hij vol trots over zijn keuze voor de VS.

De grote held van de avond was echter Folarin Balogun. De 24-jarige spits van AS Monaco speelde in de jeugd altijd voor Engeland, maar dat hij nu voor de VS scoort is een bizar toeval. In 2001 was zijn moeder Florence hoogzwanger op vakantie in New York. Toen ze terug wilde vliegen naar Londen, weigerde de stewardess haar aan boord te laten omdat haar buik te dik was. Balogun werd daarom geboren in Brooklyn en heeft nu een Amerikaans paspoort.

"Waarom wij niet?"

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Na zijn twee schitterende goals verscheen de spits vol zelfvertrouwen op de persconferentie na de wedstrijd. Tegenover de pers blikte hij terug op zijn keuze voor Amerika.

"Dit is een droomnacht. De fans hebben mij altijd zoveel motivatie gegeven. Het belangrijkste voor mij was om dat vanavond terug te betalen. Ik wil de fans laten zien dat ik de juiste beslissing heb gemaakt om voor de VS te kiezen." De spits grapte dat hij de overwinning ging vieren op zijn hotelkamer met Netflix, maar droomt onder bondscoach Pochettino stiekem al van de wereldtitel.

"Dit voelt als een echt statement. Pochettino heeft al heel vaak tegen ons gezegd: 'Waarom wij niet?' Je moet er simpelweg in geloven. Je kunt niks bereiken als je niet in jezelf gelooft," sloot Balogun de persconferentie af.