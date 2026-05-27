Johan Derksen heeft in de rubriek Doordekken van Vandaag Inside zijn tattoo laten zien. De oud-voetballer heeft op zijn linker bovenarm de naam van zijn vrouw Isabelle staan. Derksen geeft aan verder niets met tatoeages te hebben.

In de rubriek Doordekken aan het strand van Curaçao valt Wilfred Genee op dat een van de mensen die toe staat te kijken ‘een goede tattoo’ heeft. “Ben jij van de tattoo’s? Je hebt er eentje, hè?”, vraagt de presentator aan Derksen, die dat beaamt. “Die heb ik opgedrongen gekregen, maar ik ben niet van de tattoo’s”, voegt hij eraan toe. Genee haalt aan dat Derksen zijn tattoo heeft laten zetten door Johnny de Mol. “Anders moest je mijn kapsel nemen, toch? Dat was het alternatief”, vraagt hij aan Derksen, die de situatie uitlegt.

“Er was zo’n cowboy-plaatsje en daar hadden ze een ouderwetse barbier. Toen zeiden ze: ‘Ga met je lange haren naar binnen, dan kom je als Wilfred Genee – zonder snor en met geverfde zwarte haren – eruit’. Dat ging me te ver.” Uiteindelijk besloot Derksen dus om te kiezen voor een tattoo. Genee vraagt vervolgens waar de tattoo van Derksen zit, waarna hij op zijn linker bovenarm wijst. Vervolgens trekt hij zijn mouw omhoog en laat hij aan de camera zien dat hij de naam van zijn vrouw, Isabelle, op zijn arm heeft staan. “Dat is wel lief”, zegt Genee.

Derksen begint vervolgens aan een anekdote van toen hij de tattoo net had laten zetten. “Het is niet de gewoonte van mijn vrouw dat, als ik in de douche sta, ze dan aanschuift, maar die ochtend kwam ze kijken”, blikt De Snor terug. “Ze dacht dat het zo’n ding was dat afwasbaar was”, lacht Derksen. “Een plakplaatje”, voegt Genee daaraan toe. “Maar goed, ik doe het maar voor één vrouw”, gaat de oud-voetballer verder. “Had ik ze allemaal gedaan, waren ze onder mijn boord uitgekomen.” Genee: “Dan had je eruit gezien als Henk Kuipers waarschijnlijk.” Derksen: “Dan was ik inderdaad Henk Kuipers twee geweest.”

