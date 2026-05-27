Ronald Koeman heeft woensdag zijn selectie voor het WK van deze zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten bekendgemaakt. Op social media lopen de reacties compleet uiteen. Waar sommigen de bondscoach prijzen om zijn keuzes, zijn anderen juist heel kritisch.

Misschien wel de meest opvallende afwezige in de selectie van Koeman is Jeremie Frimpong, terwijl Memphis Depay zonder wedstrijdritme wél mee mag naar de eindronde. Die keuze komt de bondscoach op veel kritiek te staan. “Geen Frimpong, wel Depay? Koeman, wat een loser ben je ook”, schrijft een gebruiker op X. “Maar hoe laat je Frimpong thuis. Onze bondscoach is echt waanzinnig slecht”, stelt een ander. “Koeman zou Depay op krukken nog in de spits zetten”, vermoedt een derde. “Geen Frimpong maar wel Wieffer. Deze bondscoach is niet goed bij zijn paasei, deel 600”, voegt een volgende eraan toe.

Een andere supporter vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Koeman zo veel ‘niet fitte spelers’ heeft opgeroepen. “Kluivert z’n eerste twintig minuten gemaakt in 2026. Met het selecteren van De Roon zie je meteen wat Koeman wil. Alleen maar brave jongetjes. Koeman kijkt niet naar kwaliteit of vorm.” Een volgende verbaast zich om de absentie van Kees Smit: “Geen Smit, wel De Roon en Wieffer.”

Ondanks alle kritiek zijn er ook zeker supporters die positief zijn over de selectie van Koeman. “Oprecht een goede selectie. Blij dat Smit en Valente niet meegaan. Voor die rol kun je net zo goed Til meenemen”, schrijft een gebruiker. “Weghorst erg onnodig, maar nog best een redelijke selectie", stelt een ander. “Ik ben positief verrast. Summerville erbij. Zijn energie kunnen we voorin goed gebruiken.” Ook anderen laten merken positief te zijn over de oproep van de vleugelspeler van West Ham United.