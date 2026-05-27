Van De Vrij tot Frimpong: voor deze 18 spelers spat de WK-droom uiteen

Voor 26 spelers kan hun dag niet meer stuk: zij gaan mee naar het WK met het Nederlands elftal. Aan de andere kant van de medaille hebben ook een aantal spelers minder goed nieuws gekregen van bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers zien hun WK-droom uiteenspatten?

Voor sommige spelers, zoals Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten, was het al langer duidelijk dat zij geen onderdeel zouden uitmaken van de Oranje-selectie. Het trio kampt met blessures en is niet op tijd fit voor het eindtoernooi. Ook een speler als Joey Veerman hoefde zich geen illusies te maken na de recente uitspraken van Koeman.

Voor wie spat de droom echt uiteen? Hieronder een overzicht van spelers die dicht bij het Nederlands elftal waren, maar ontbreken in de selectie.

Deze keepers zijn er niet bij

Justin Bijlow

Justin Bijlow maakte in maart zijn rentree in de selectie van Oranje door blessures bij concurrenten. De doelman veroverde bij Genoa direct een basisplaats nadat hij in januari overkwam van Feyenoord, maar heeft Koeman niet voldoende kunnen overtuigen voor een plek in de selectie.

Kjell Scherpen

Ondanks meerdere oproepen voor het Nederlands elftal wacht Kjell Scherpen nog op zijn debuut, en dat blijft voorlopig zo. Koeman heeft voor drie andere keepers gekozen, waardoor de boomlange Emmenaar thuis blijft.

De kans bestaat dat de KNVB, zoals sommige andere bonden, een vierde keeper meeneemt. Die kan dan geen wedstrijden spelen, maar wel van dienst zijn op de training. Op dit moment is daar nog geen knoop over doorgehakt.

Deze verdedigers zijn er niet bij

Sam Beukema

Door de blessures van Matthijs de Ligt en Jurriën Timber zal de naam van Sam Beukema wel door het hoofd van Koeman zijn gegaan. Een Nederlander die de nodige speeltijd krijgt bij een grootmacht als Napoli, komt normaal gesproken in beeld. Maar hij zal nog moeten wachten op zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal.

Sven Botman

Sven Botman debuteerde nog niet voor het Nederlands elftal, hoewel hij al meermaals bij de selectie zat. Door de blessures van De Ligt en Timber had hij wellicht gehoopt op een plekje. Dat is Botman echter niet gegeven.

Lutsharel Geertruida

Een van de opvallende afwezigen in de selectie van Oranje. De verdediger leek goede papieren te hebben, omdat hij veel minuten maakt in de Premier League en uit de voeten kan in zowel het centrum als op de rechtsbackpositie. Toch blijft de twintigvoudig international in Nederland.

Quilindschy Hartman

Hij was al een outsider voor een plek in de selectie, maar Quilindschy Hartman weet nu zeker dat hij zijn vakantie kan boeken. De linksback van Burnley speelde vijf interlands, waarvan zijn laatste in oktober 2025.

© Imago

Ian Maatsen

Ian Maatsen weet dat het vreemd kan lopen. Hij zat in de voorselectie voor het EK 2024, viel af, en werd door een blessure van Frenkie de Jong toch weer opgeroepen. Voorlopig heeft Koeman echter genoeg opties op de linksbackpositie, dus zit de vleugelverdediger van Aston Villa niet bij de WK-selectie.

Givairo Read

Vóór zijn blessure maakte Givairo Read een goede kans op het WK. De rechtsback is weliswaar alweer enkele weken hersteld, maar heeft te weinig ritme om in aanmerking te komen voor de selectie.

Devyne Rensch

Anderhalf jaar geleden droeg Devyne Rensch voor het eerst het shirt van het Nederlands elftal. Zijn debuut had hij te danken aan blessures bij concurrenten. Ook nu heeft Oranje geen volledig fitte achterhoede, maar toch heeft Koeman geen plek voor de veelzijdige mandekker van AS Roma.

Stefan de Vrij

Een grote klap voor Stefan de Vrij: de verdediger van Internazionale moet het WK laten schieten door een liesblessure. De 79-voudig international was sinds 2014 aanwezig op alle hoofdtoernooien waar Oranje aan deelnam, maar laat nu verstek gaan. Op de slotdag van het Serie A-seizoen raakte hij geblesseerd.

Deze middenvelders zijn er niet bij

Wouter Burger

Een gewaardeerde basisspeler bij een topvijfclub in de Bundesliga komt normaliter vanzelf in beeld bij het Nederlands elftal. Maar Wouter Burger moet nog even geduld hebben. Hoewel analisten hem soms tipten als mogelijke verrassing, maakt Koeman een andere beslissing.

Kees Smit

Lang leek Kees Smit zeker van een plek in de WK-selectie. De talentvolle middenvelder kende een prima vuurdoop in de laatste interlandperiode, maar dat blijkt toch niet voldoende voor Koeman om mee te gaan naar het grootste eindtoernooi ooit. Hoewel de AZ’er slechts één interland speelde, is hij een van de verrassende afwezigen in de selectie.

Kenneth Taylor

In de eerste seizoenshelft viel de naam van Kenneth Taylor vrijwel nooit bij Oranje, maar door zijn opmars bij Lazio is de middenvelder toch weer in beeld. In Italië had de oud-Ajax-speler weinig tijd nodig om zich direct in de basis te spelen. Toch dateert zijn laatste interland alweer ruim een jaar geleden, op 23 maart tegen Spanje.

© Imago

Luciano Valente

Valente was van de partij in de laatste interlandperiode, maar maakte destijds al geen sterke indruk. Dat staat eigenlijk parallel aan zijn tweede seizoenshelft bij Feyenoord, waarin de middenvelder beduidend minder was dan in het eerste gedeelte van het seizoen. Mede daardoor lijkt Valente te zijn afgevallen.

Deze aanvallers zijn er niet bij

Emmanuel Emegha

Maandagochtend sijpelde er vanuit de NOS al geruchten over de afwezigheid van Emmanuel Emegha. De toekomstige spits van Chelsea zat in november nog bij de selectie, maar raakte daarna geblesseerd. Mede daardoor kon de aanvaller zich niet bewijzen en geeft Koeman nu de voorkeur aan Brian Brobbey.

© Imago

Zian Flemming

Dat Koeman Zian Flemming in beeld heeft gehad, is eigenlijk wel te hopen. Maar het lijkt erop dat de topscorer van Burnley verder geen serieus contact heeft gehad met de bondscoach over een mogelijke oproep. Flemming maakte dit jaar elf doelpunten in 29 Premier League-duels, maar wordt thuisgelaten door Oranje.

Jeremie Frimpong

Een flinke verrassing: Jeremie Frimpong valt buiten de boot. De buitenspeler van Liverpool kan op alle posities op de rechterflank uit de voeten, maar toch heeft Koeman geen plek voor hem in zijn selectie.

Ernest Poku

Ernest Poku begon uitstekend aan zijn debuutseizoen bij Bayer Leverkusen, maar raakte in de slotmaanden van het seizoen zijn basisplaats kwijt. Daardoor werd deelname aan het WK steeds onwaarschijnlijker en inmiddels kan definitief een streep door zijn naam.

Noot: Koeman heeft de mogelijkheid om zijn selectie nog te wijzigen. Vóór 1 juni heeft hij de vrije hand om nog wijzigingen te maken. Na 1 juni mag hij alleen spelers vervangen als daar een geldige medische reden voor is.

