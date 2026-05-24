Danny Blind is op inhoudelijk gebied de favoriete analist van Wytse van der Goot, zo geeft hij aan in de podcast Studio Sedee van De Telegraaf. De presentator van Ziggo Sport kan echter ook enorm genieten van Ruud Gullit, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Marco van Basten.

Als presentator van Rondo, de wekelijkse voetbaltalkshow van Ziggo Sport, krijgt Van der Goot regelmatig te maken met Nederlandse analisten. In de podcast van Pim Sedee krijgt de verslaggever de vraag wie hij de beste analist van Nederland vindt. Na een diepe zucht komt Van der Goot met een antwoord op de proppen. “Inhoudelijk, als het puur over voetbal gaat, vind ik Danny Blind echt heel goed”, geeft hij toe.

Die keuze mag de presentator vervolgens toelichten. “Als Danny Blind naar het scherm loopt en gaat uitleggen, zit ik met mijn hoofd in de kleedkamer. Dan denk ik: ‘Dit is precies hoe hij het deed als assistent van Van Gaal (bij Oranje, red.).’ Hoe hij het uitlegt is super inhoudelijk sterk én heel duidelijk”, looft Van der Goot. “Dan snap ik het ook.”

De andere analisten waar Van der Goot mee samenwerkt bij Ziggo Sport zijn allemaal op hun eigen manier sterk, zo maakt hij duidelijk. “Gullit heeft dat losse, alsof je aan de bar in een kroeg in de Jordaan staat te ouwehoeren. Van Basten heeft het charismatische en het ongrijpbare van dingen eerder zien aankomen dan de rest, maar soms ook een beetje afwezig zijn”, legt de commentator uit. “Van der Vaart is de totale normaalheid, dat bedoel ik heel positief, die wel gewoon bij Real Madrid heeft gevoetbald. Wesley Sneijder is een voormalig superster die dat combineert met een slimme straatmentaliteit, die dingen dus ook heel goed op een voetbaltoon kan uitleggen. Deze vier, met Danny Blind erbij, dat zijn mijn favorieten.”