Van Bronckhorst heeft duidelijke boodschap aan Rigaux: 'Dat is wel de max...'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wil op korte termijn de bezem door zijn huidige selectie halen, maar de clubleiding hanteert een afwachtende strategie. Waar de trainer zo snel mogelijk naar een kern van maximaal 25 spelers wil toewerken, weigert de directie vooralsnog om spelers voor een te lage prijs van de hand te doen.

In De Kuip wordt momenteel gewerkt met een uitgedijde spelersgroep van ongeveer veertig man. Van Bronckhorst, die sinds begin deze maand het stokje heeft overgenomen in Rotterdam-Zuid, ziet die groep het liefst drastisch slinken. "Ik denk dat dat het maximale is. Natuurlijk laten we af en toe jeugdspelers meetrainen, maar een groep van rond de 25 spelers is wel de max", vertelde Van Bronckhorst na de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Club Brugge.

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De trainer erkent dat er een spanningsveld ontstaat tussen de sportieve belangen en de financiële keuzes van technisch directeur Dévy Rigaux. Terwijl Van Bronckhorst zo snel mogelijk met een overzichtelijke groep wil werken, wil Feyenoord alleen afscheid nemen van spelers tegen de juiste voorwaarden. "Uiteindelijk moet Dévy zorgen dat het voor de club het best is wanneer we spelers kopen of verkopen. Dat is het spanningsveld waarin hij zit", aldus Van Bronckhorst.

Achter de schermen werkt Rigaux ondertussen volop aan het terugbrengen van de selectie. Volgens Voetbal International wil Feyenoord deze zomer nog meerdere spelers laten vertrekken, maar de clubleiding weigert genoegen te nemen met lage bedragen. De nieuwe technisch directeur wil handelen vanuit kracht en houdt daarom voorlopig de poot stijf in onderhandelingen.

Een van de spelers die mag vertrekken is Calvin Stengs. De middenvelder annex aanvaller kreeg in de voorbereiding speeltijd van Van Bronckhorst, maar dat betekent niet automatisch dat hij onderdeel blijft van de plannen. Feyenoord staat open voor een vertrek van de 27-jarige speler, die door blessureproblemen nauwelijks in actie kwam tijdens zijn verhuurperiode bij Pisa. Van Bronckhorst sprak wel positief over de instelling van Stengs. "Het is een speler die zijn kwaliteiten heeft, maar vorig jaar een seizoen heeft gehad waarin hij door blessures weinig minuten kon maken." Volgens de trainer is het belangrijk dat iedereen in de voorbereiding wedstrijdritme opdoet.

Naast Stengs moeten ook andere dossiers worden opgelost. Op het middenveld heeft Feyenoord met onder anderen Inbeom Hwang, Ramiz Zerrouki, Jakub Moder en Gjivai Zechiël veel opties, terwijl ook in de aanval de spoeling te groot is. Met veertig spelers in de selectie is de boodschap vanuit De Kuip duidelijk: er moet de komende weken ruimte worden gemaakt.