Feyenoord heeft dramatisch nieuws over Jordan Bos: 'We leven met je mee'

Feyenoord heeft zaterdagmiddag slecht nieuws gedeeld over . De linksback heeft een knieblessure opgelopen en staat maandenlang aan de kant, zo maakt de Rotterdamse club bekend.

Dat nieuws deelt Feyenoord zaterdag via de officiële kanalen. Bos raakte onlangs geblesseerd tijdens het WK met Australië. In de achtste finale tegen Egypte moest de vleugelverdediger zich vlak voor rust laten vervangen, nadat hij na een overtreding van Rami Rabia met een knieblessure op het veld achterbleef. Bos kon het veld niet op eigen kracht verlaten.

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Nu heeft Feyenoord duidelijkheid gegeven over de ernst van de blessure. "Jordan Bos heeft in het laatste WK-duel met zijn nationale ploeg een knieblessure opgelopen. Bos werd deze ochtend geopereerd en de ingreep is goed verlopen. De verwachting is dat hij meerdere maanden niet inzetbaar is", schrijft de club op sociale media.

Het nieuws is een flinke tegenvaller voor Feyenoord. Bos groeide vorig seizoen uit tot een van de sterkste spelers van de Rotterdammers. Bovendien kampt ook Gijs Smal met fysieke klachten, waardoor Feyenoord deze zomer mogelijk op zoek moet naar een extra linksback.