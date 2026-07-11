Live voetbal

Feyenoord heeft dramatisch nieuws over Jordan Bos: 'We leven met je mee'

11 juli 2026, 15:42
Jordan Bos in actie tijdens Feyenoord - Telstar
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
Maak ons je Google-favoriet

Feyenoord heeft zaterdagmiddag slecht nieuws gedeeld over Jordan Bos. De linksback heeft een knieblessure opgelopen en staat maandenlang aan de kant, zo maakt de Rotterdamse club bekend.

Dat nieuws deelt Feyenoord zaterdag via de officiële kanalen. Bos raakte onlangs geblesseerd tijdens het WK met Australië. In de achtste finale tegen Egypte moest de vleugelverdediger zich vlak voor rust laten vervangen, nadat hij na een overtreding van Rami Rabia met een knieblessure op het veld achterbleef. Bos kon het veld niet op eigen kracht verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft Feyenoord duidelijkheid gegeven over de ernst van de blessure. "Jordan Bos heeft in het laatste WK-duel met zijn nationale ploeg een knieblessure opgelopen. Bos werd deze ochtend geopereerd en de ingreep is goed verlopen. De verwachting is dat hij meerdere maanden niet inzetbaar is", schrijft de club op sociale media.

Het nieuws is een flinke tegenvaller voor Feyenoord. Bos groeide vorig seizoen uit tot een van de sterkste spelers van de Rotterdammers. Bovendien kampt ook Gijs Smal met fysieke klachten, waardoor Feyenoord deze zomer mogelijk op zoek moet naar een extra linksback.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux van Feyenoord

Feyenoord veegt bod van meer dan 25 miljoen euro van tafel

  • do 9 juli, 09:11
  • 9 jul. 09:11
  • 6
Feyenoord kan drie talenten vlieguren laten maken in de Eredivisie

Feyenoord kan drie talenten vlieguren laten maken in de Eredivisie

  • Gisteren, 19:30
  • Gisteren, 19:30
  • 1
Haaland, Nyland, Ajer, Sørloth, Berge, Heggem, Ryerson, Ødegaard, Berg, Møller Wolfe en Nusa van Noorwegen

‘Feyenoord volgt WK-uitblinker Noorwegen op de voet’

  • do 9 juli, 15:22
  • 9 jul. 15:22
  • 1
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jordan Bos

Jordan Bos
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (29 okt. 2002)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
28
4
2025/2026
Westerlo
0
0
2024/2025
Westerlo
18
4
2023/2024
Westerlo
26
3

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws