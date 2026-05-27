Marten de Roon komt met eerste reactie op WK-deelname: 'Het voelt als...'

is dolblij met zijn plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder geldt als een van de verrassingen: hij speelde sinds maart 2024 geen interland meer, maar kwam door de blessure van Jerdy Schouten weer in beeld.

"Ik ben superblij. En ook verrast", zegt De Roon in een eerste reactie aan het Algemeen Dagblad. "Ik miste natuurlijk het EK ik 2024 door een last-minute blessure. Daarna gaat Oranje met andere jongens door, maar ik heb nooit bedankt. Oranje is een enorme eer. Dit voelt als revanche voor dat gemiste EK."

De Roon maakte twee hoofdtoernooien mee met het Nederlands elftal. Hij stond in drie van de vier wedstrijden in de basis op het EK 2021. Een jaar later, op het WK 2022, kwam hij in alle wedstrijden in actie.

De Roon, goed voor 42 interlands, was dit seizoen een vaste waarde bij Atalanta in de Serie A. Volgens journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zijn er drie middenvelders afgevallen die in de voorselectie zaten: Kees Smit, Kenneth Taylor en Luciano Valente.