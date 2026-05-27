Ronald Koeman verrast met uitleg over absentie Jeremie Frimpong

Ronald Koeman heeft op zijn persconferentie uitgelegd waarom hij niet heeft opgenomen in de WK-selectie van Oranje. De speler van Liverpool heeft veel blessures gehad, maar de bondscoach legt uit dat hij liever een ander type op rechtsbuiten heeft.

Koeman maakte woensdagmiddag zijn selectie voor het Nederlands elftal bekend en Frimpong schitterde daarin in afwezigheid. De vleugelverdediger annex buitenspeler kon de afgelopen jaren, mits fit, steevast rekenen op een uitnodiging voor Oranje. Voor het WK heeft Koeman echter besloten om hem niet op te roepen.

Artikel gaat verder onder video

Op zijn persconferentie wordt de keuzeheer gevraagd dit uit te leggen, waarbij hij in eerste instantie wijst naar de fitheid van Frimpong. “Het is wel het beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest.” Koeman wijst onder meer naar de oefenwedstrijd tegen Ecuador, toen Frimpong kort na zijn invalbeurt geblesseerd uitviel. “Dat is een fysieke kwestie.”

Dat is volgens Koeman echter niet de enige reden dat Frimpong er niet bij is. “Ik heb ook voor iemand anders gekozen als rechtsbuiten”, doelt hij op West Ham United-aanvaller Crysencio Summerville. “Voor mij is dat geen verrassing, want ik wilde hem in maart al selecteren.” Toen moest de vleugelspeler echter afhaken met een blessure. “Ik houd van dat soort spelers die betrouwbaar zijn in hun voetbal. Hij kan heel goed ook aan de rechterkant spelen, maar in zijn werkethiek is hij heel erg goed.”