Vink pleit voor on-field announcement naar aanleiding VAR-moment bij Feyenoord

12 april 2026, 18:04   Bijgewerkt: 18:10
Marciano Vink
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Feyenoord-trainer Robin van Persie was tijdens het duel met NEC furieus op scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De oefenmeester zag zijn spits Ayase Ueda op het vijandelijke doel afgaan, waarna de Japanner onderuit werd gehaald door verdediger Philippe Sandler. Het moment met Sandler bleek daardoor een cruciaal breekpunt in de wedstrijd. "Dat dit een sleutelmoment is, is wel duidelijk", zo oordeelde analist Mario Been na afloop bij ESPN.

De beslissing van Gözübüyük zorgde voor veel onbegrip langs de zijlijn. Volgens de officiële spelregels moet een scheidsrechter bij het ontnemen van een duidelijke scorekans echter rekening houden met vier strikte criteria; de afstand tussen de overtreding en het doel, de algemene richting van het spel, de positie en het aantal verdedigers en in dit geval de belangrijst, de kans om de bal te controleren of te krijgen. Marciano Vink zette direct een kanttekening bij dit specifieke voorschrift. "Hij had geen controle. Daar kunnen we het over eens zijn. Dat het een overtreding is ziet iedereen. Dan is het de vraag: hoe interpreteer je dat als scheidsrechter? En daarna als VAR. Die hebben gekeken en overlegt." Hiermee laat hij doorschemeren dat er misschien toch nog te veel ruimte is voor intrepretatie.

Het voorval wakkert tevens de discussie aan over de communicatie vanuit de arbitrage. Vink pleit voor meer transparantie in de stadions om de onvrede bij trainers en supporters weg te nemen. "Er moet vanaf volgend seizoen gewoon echt een on-field announcement zijn. Ook voor de fans, die allemaal dezelfde overtreding gezien hebben. We zien conclaaf bij een scherm, en voor de rest wordt er een beslissing genomen waarvan niemand exact weet wat de reden is. Ik had het hartstikke goed gevonden als Gözübüyük nu met een microfoon uitleg had gegeven dat er geen controle ofzo was. Er gebeuren in het seizoen wel twintig van dit soort momenten", zo klonk het stellig uit de mond van de analist. Hoewel de KNVB dit seizoen al een proef draaide met deze live uitleg in het bekertoernooi en de internationale spelregelcommissie het gebruik ervan inmiddels formeel toestaat, is er nog geen definitief besluit genomen over een permanente invoering in de Eredivisie.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

En ik pleit voor een officiële mededeling dat Vink niet langer analist is bij Feyenoord.

Vink is analist bij ESPN R21.

@Jopie14 Klopt, maar dit gebeurt vaker. Bij wedstrijden van Rotterdamse clubs zetten ze bijvoorbeeld ook Sinclair Bisschop neer vanwege zijn affiniteit met Rotterdam en Rijnmond. Net zoals Christian Willaert bij Ajax, die daar weer binding mee heeft. Alleen bij Vink vind ik het anders liggen. Zijn zoon speelt bij Ajax 1, en dan vind ik het op z’n minst vreemd dat hij zo loopt te raaskallen over Feyenoord en zelfs twijfel probeert te zaaien over een 100% rode kaart. Dat komt in mijn ogen niet objectief over. Als dit soort reacties op internet of in talkshows worden gedaan, prima.. maar we hebben het hier wel over ESPN. Daar mogen ze zich echt bewuster van zijn.

@21 helemaal mee eens Vonk is en blijft Ajax dus zal hier inderdaad nooit een rode kaart voor geven behalve als het tegen Ajax gebeurd. Is niet erg maar blijf aub een keer neutraal meneertje Vink

Het spijt me gewelding maar gaat het nu over de wedstrijd Nec - Feyenoord als hoofddoel of is Vink het hoofdoel. Je wordt gewoon enorm moei van zijn uitspraken en zijn onzin wat hij uitkraamt en maar door blijft kletsen. Been staat er voor Piet Snot bij. Vink doet net of hij de grooste voetballer van de wereld is geweest en het meeste verstand heeft met zijn relaas. Als ANalist is hij een van de slechtste die er zijn. Geef die Vink voortaan voor hij daar gaat staan meteen ROOD, dan zijn wij verlost van zijn geraalskaal en dat geldt voor alle wedstrijden waarbij hij het woord moet hebben Bijzonder irritant dat we het geluid maar meteen uit hebben gezet. Het is NEC - Feyenoord en niet de wedstrijd VINK

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

