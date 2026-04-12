Feyenoord-trainer Robin van Persie was tijdens het duel met NEC furieus op scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De oefenmeester zag zijn spits Ayase Ueda op het vijandelijke doel afgaan, waarna de Japanner onderuit werd gehaald door verdediger Philippe Sandler. Het moment met Sandler bleek daardoor een cruciaal breekpunt in de wedstrijd. "Dat dit een sleutelmoment is, is wel duidelijk", zo oordeelde analist Mario Been na afloop bij ESPN.

De beslissing van Gözübüyük zorgde voor veel onbegrip langs de zijlijn. Volgens de officiële spelregels moet een scheidsrechter bij het ontnemen van een duidelijke scorekans echter rekening houden met vier strikte criteria; de afstand tussen de overtreding en het doel, de algemene richting van het spel, de positie en het aantal verdedigers en in dit geval de belangrijst, de kans om de bal te controleren of te krijgen. Marciano Vink zette direct een kanttekening bij dit specifieke voorschrift. "Hij had geen controle. Daar kunnen we het over eens zijn. Dat het een overtreding is ziet iedereen. Dan is het de vraag: hoe interpreteer je dat als scheidsrechter? En daarna als VAR. Die hebben gekeken en overlegt." Hiermee laat hij doorschemeren dat er misschien toch nog te veel ruimte is voor intrepretatie.

Het voorval wakkert tevens de discussie aan over de communicatie vanuit de arbitrage. Vink pleit voor meer transparantie in de stadions om de onvrede bij trainers en supporters weg te nemen. "Er moet vanaf volgend seizoen gewoon echt een on-field announcement zijn. Ook voor de fans, die allemaal dezelfde overtreding gezien hebben. We zien conclaaf bij een scherm, en voor de rest wordt er een beslissing genomen waarvan niemand exact weet wat de reden is. Ik had het hartstikke goed gevonden als Gözübüyük nu met een microfoon uitleg had gegeven dat er geen controle ofzo was. Er gebeuren in het seizoen wel twintig van dit soort momenten", zo klonk het stellig uit de mond van de analist. Hoewel de KNVB dit seizoen al een proef draaide met deze live uitleg in het bekertoernooi en de internationale spelregelcommissie het gebruik ervan inmiddels formeel toestaat, is er nog geen definitief besluit genomen over een permanente invoering in de Eredivisie.