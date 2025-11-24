Live voetbal

Gloukh ontkent regelrechte sneer richting John Heitinga

Oscar Gloukh en John Heitinga
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
24 november 2025, 16:38

Oscar Gloukh ontkent dat zijn opvallende Instagram Story een trap na was richting John Heitinga. De middenvelder zorgde direct na het ontslagnieuws van de oud-trainer voor commotie, terwijl er de afgelopen tijd al vaker iets te doen was over de relatie tussen Heitinga en Gloukh.

Heitinga werd op 6 november ontslagen door Ajax wegens teleurstellende resultaten. De oefenmeester won slechts vijf van zijn vijftien officiële duels. Daarnaast kreeg hij veel kritiek op zijn omgang met Gloukh, die hij regelmatig vroegtijdig naar de kant haalde of weinig minuten gunde.

Daarom ontstond er direct ophef over de post van de Israëliër vlak na het ontslag van Heitinga. Gloukh deelde een foto van zichzelf met gevouwen handen naar de hemel, voorzien van een hartje. Volgens onder meer Voetbal International zou dat een sneer zijn geweest richting de ontslagen trainer.

Tegenover Ajax Life geeft Gloukh nu duidelijkheid. De creatieveling was verbaasd over de ontstane commotie. “Het verwarde mij”, zegt hij. “Ik postte dit bericht op basis van de wedstrijd tegen Galatasaray, en mensen gebruikten dat vervolgens tégen de coach.”

Gloukh benadrukt dat zijn relatie met Heitinga juist goed was. “Ik heb nooit iets persoonlijks gehad tegen Heitinga, en hij niet tegen mij. Hij steunde mij toen ik het nodig had en had het beste met mij voor, zowel op het veld als daarbuiten. Daar kan ik hem alleen maar dankbaar voor zijn”, aldus de Israëliër.

Veel Ajax-supporters waren het de laatste weken niet eens met de keuzes van Heitinga rondom Gloukh. De middenvelder werd tegen AZ en Chelsea vroegtijdig naar de kant gehaald, wat voor veel onvrede zorgde.

