Heracles Almelo gaat op zoek naar een opvolger voor topscorer , die op het punt staat om over te stappen naar AZ. Volgens De Telegraaf speelt zijn mogelijke vervanger op dit moment juist in Alkmaar: zou het seizoen op huurbasis kunnen afmaken in Almelo.

Hoewel beide clubs nog niet officieel bevestigd hebben dat de deal rond is, lijkt Hornkamp zich elk moment officieel speler van AZ te mogen noemen. Nadat Mounir Boualin (SoccerNews) vrijdag als eerste met het nieuws naar buiten kwam, volgden ook ESPN en De Telegraaf even later met het nieuws dat de deal beklonken is.

Houdt transferrecord stand?

Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns weet bovendien te melden dat AZ een bedrag van zo'n 4,5 miljoen euro overmaakt aan Heracles om Hornkamp in te lijven. Daarmee spant het erom of de 27-jarige spits nou wel of niet de duurste Heracles-speler in de clubhistorie is geworden. Dat is nu nog in handen van Lennart Czyborra, die in de winterstop van het seizoen 2020/21 voor 4,6 miljoen euro werd verkocht aan Atalanta Bergamo.

Drie kandidaten om Hornkamp op te volgen bij AZ

Door het naderende vertrek van Hornkamp houdt Heracles-coach Ernest Faber nog maar één volwaardige spits over: Luka Kalenovic. Het is dan ook de bedoeling dat er deze winter een vervanger voor de topscorer wordt gehaald. Kapteijns onthult meerdere kandidaten: "Een van de mogelijke opties is het huren van Lequincio Zeefuik van AZ. Op het kandidatenlijstje staan ook Kevin Monzialo (FC Den Bosch) en Bouke Boersma (De Graafschap)", aldus de journalist.

Zeefuik (21) staat sinds de winterstop van het seizoen 2023/24 onder contract bij AZ, dat hem destijds wegplukte bij provinciegenoot FC Volendam. AZ verhuurde hem in de tweede helft van vorig seizoen aan het Belgische OH Leuven. Dit seizoen kwam de lange Amsterdammer veertien keer in actie namens de Alkmaarders, zij het louter als invaller. Daarin kwam hij eenmaal tot scoren. Monzialo (25) heeft er namens Den Bosch al dertien inliggen in de Keuken Kampioen Divisie. Boersma (20) was in die competitie op zijn beurt elfmaal trefzeker namens De Graafschap.