PSV bereidt zich vanaf morgen (2 januari) met een kort trainingskamp in het Spaanse Estepona voor op de tweede seizoenshelft. Trainer Peter Bosz neemt een aantal talentvolle spelers van Jong PSV mee, maar laat de makkelijk scorende opvallend genoeg thuis.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad althans. Van Duiven (19) is namens de PSV-talenten behoorlijk op schot in de Keuken Kampioen Divisie. In twintig wedstrijden op het tweede profniveau was het al veertien keer raak voor de jonge spits, die in het elftal van trainer Stijn Schaars ook geregeld de aanvoerdersband mag dragen. In de laatste speelronde voor de winterstop was Van Duiven met een treffer nog medeverantwoordelijk voor de verrassende uitzege op koploper ADO Den Haag (1-2).

Artikel gaat verder onder video

"De equipe van Bosz zal ook een aantal jonge spelers aan boord hebben, die normaal gesproken deel uitmaken van de selectie van Jong PSV. Daarbij is opmerkelijk genoeg niet de talentvolle én trefzekere spits Robin van Duiven, of er moet op het laatste moment nog iets veranderen", schrijft clubwatcher Rik Elfrink in bovengenoemde krant.

Afrika Cup-gangers en geblesseerden missen trainingskamp PSV

Bij de selectie voor het trainingskamp, dat er op 6 januari alweer opzit, ontbreken verder Afrika Cup-gangers Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine (beiden Marokko) en Adamo Nagalo (Burkina Faso). Laatstgenoemde zou deze winter bovendien kunnen vertrekken uit Eindhoven. Verder zijn geblesseerden als Nick Olij, Alassane Pléa, Myron Boadu en Ruben van Bommel niet van de partij.

PSV moet direct na de winterstop aan de bak

PSV sloot de eerste seizoenshelft af als koploper van de Eredivisie. De regerend landskampioen heeft een comfortabele voorsprong van negen punten op nummer twee Feyenoord te pakken. In januari moet het elftal van Bosz flink aan de bak. De competitie wordt op zaterdag 10 januari hervat met een thuiswedstrijd tegen Excelsior, daarna treft men Fortuna Sittard (uit, 17 januari) en NAC Breda (thuis, 24 januari). Tussendoor speelt PSV de achtste finales van de KNVB Beker (tegen FC Den Bosch, 14 januari) en de laatste twee duels in de competitiefase van de Champions League (Newcastle United-uit, 21 januari en Bayern München-thuis, 28 januari). Op 1 februari volgt bovendien de topper tegen Feyenoord in het Philips Stadion.