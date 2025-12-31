Live voetbal 2

Bosnische media: 'Go Ahead heeft interesse in Bajraktarevic'

PSV-speler Esmir Bajraktarevic
31 december 2025, 16:01

Volgens Bosnische media is Go Ahead Eagles geïnteresseerd in Esmir Bajraktarevic. De talentvolle buitenspeler van PSV wordt door Klix in verband gebracht met een mogelijke huurdeal naar Deventer.  

PSV versterkte zich in de winterse transferperiode met Bajraktarevic, die voor zo’n drie miljoen euro werd overgenomen van New Engeland Revolution. De aanvaller uit Bosnië-Herzegovina heeft nog geen basisplaats weten te veroveren, maar mag wel mondjesmaat minuten maken. Dit seizoen deed trainer Peter Bosz zeventien keer een beroep op de rechtsbuiten. Daarin was Bajraktarevic goed voor twee doelpunten en twee assists.

Volgens Klix mikt de Bosniër in de tweede seizoenshelft op meer minuten. Het medium weet dat drie clubs geïnteresseerd zijn in de aanvaller. Werder Bremen wordt gezien als favoriet in de strijd om een huurdeal met PSV.

Ook Go Ahead Eagles zou de twintigjarige vleugelspeler in het vizier hebben. Het is niet voor het eerst dat de Deventenaren in verband gebracht worden met Bajraktarevic. Dat gebeurde namelijk ook al in de zomerse transferperiode. Tot slot zou ook Bournemouth interesse hebben in de PSV-aanvaller, maar Klix verwacht niet dat het talent nu al de stap naar de Premier League maakt.

FrankdeG
511 Reacties
44 Dagen lid
1.583 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima voor PSV voor op de bank en als invaller. Gaat zijn steentje nog wel bijdragen aan het kampioenschap.

De kikker
385 Reacties
993 Dagen lid
555 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vindt hem een goede speler. Is nog erg jong en moet zich nog wel in een paar punten verbeteren.

Esmir Bajraktarevic

Esmir Bajraktarevic
PSV Eindhoven Under 21
Team:
Leeftijd: 20 jaar (10 mrt. 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
PSV
13
2
2024/2025
Jong PSV
9
1
2024/2025
PSV
4
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

