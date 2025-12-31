Volgens Bosnische media is Go Ahead Eagles geïnteresseerd in . De talentvolle buitenspeler van PSV wordt door Klix in verband gebracht met een mogelijke huurdeal naar Deventer.

PSV versterkte zich in de winterse transferperiode met Bajraktarevic, die voor zo’n drie miljoen euro werd overgenomen van New Engeland Revolution. De aanvaller uit Bosnië-Herzegovina heeft nog geen basisplaats weten te veroveren, maar mag wel mondjesmaat minuten maken. Dit seizoen deed trainer Peter Bosz zeventien keer een beroep op de rechtsbuiten. Daarin was Bajraktarevic goed voor twee doelpunten en twee assists.

Volgens Klix mikt de Bosniër in de tweede seizoenshelft op meer minuten. Het medium weet dat drie clubs geïnteresseerd zijn in de aanvaller. Werder Bremen wordt gezien als favoriet in de strijd om een huurdeal met PSV.

Ook Go Ahead Eagles zou de twintigjarige vleugelspeler in het vizier hebben. Het is niet voor het eerst dat de Deventenaren in verband gebracht worden met Bajraktarevic. Dat gebeurde namelijk ook al in de zomerse transferperiode. Tot slot zou ook Bournemouth interesse hebben in de PSV-aanvaller, maar Klix verwacht niet dat het talent nu al de stap naar de Premier League maakt.