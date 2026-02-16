Van der Gijp gaat he-le-maal stuk over ervaring Boskamp in De Kuip

Jan Boskamp was tijdens Feyenoord - Go Ahead (1-0) voor het eerst in lange tijd weer eens in De Kuip, maar heeft zich absoluut niet vermaakt. Dat vertelde hij René van der Gijp, die die anekdote vervolgens op komische wijze deelt in Vandaag Inside.

Van der Gijp begint tijdens de talkshow opeens aan een verhaal. "Je moet je eens voorstellen. Je bent acht maanden aan het sukkelen. Prostaat, suiker, acht maanden lang ziekenhuis in en ziekenhuis uit." De goedlachse analist vertelt dat hij het over Boskamp heeft. "Acht maanden lang kijk je uit naar je terugkeer naar De Kuip... Hij is gisteren geweest!" waarna Van der Gijp enorm in lachen uitbarst.

Voor Feyenoord-fans was de thuiswedstrijd tegen Go Ahead een langdurige marteling. Na de rode kaart van Thibo Baeten in de vijftiende minuut dacht het thuispubliek dat de overwinning wel eenvoudig voor Feyenoord zou zijn, maar niks was minder waar. Pas in de blessuretijd van de wedstrijd werd de bevrijdende 1-0 gescoord, nota bene via een strafschop van Casper Tengstedt.

"Hij heeft zes keer geroepen: 'Ik ga nooit meer', lacht Van der Gijp verder, denkend aan zijn balende vriend Boskamp. "Is dat goed of niet? En zoals altijd gaat hij vijf minuten voor tijd weg: doelpunt niet gezien!", zegt de Vandaag Inside-ster, die niet meer bijkomt.

Go Ahead genaaid?

Johan Derksen vindt dat Go Ahead zondag is genaaid door de late strafschop tegen. "Ik heb die situatie tien keer gezien, maar ik kon geen overtreding ontdekken. Twee mensen schoppen naar een bal." Evert Linthorst en Tengstedt gaan samen voor een bal die uit de lucht valt, waarbij de Eagles-middenvelder uiteindelijk de speler van Feyenoord raakt. Van der Gijp en Valentijn Driessen vinden het dan ook wel een penalty.