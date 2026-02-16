(20) beleeft het seizoen van zijn absolute doorbraak. Na 21 competitieduels voor Ajax staat hij op twaalf goals en acht assists. Toch kan de linksbuiten nog stukken beter worden; Wesley Sneijder verbaast zich erover dat niemand bij de club echt in lijkt te grijpen.

Godts was afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard (4-1) niet te stoppen, maar heeft dit seizoen ook een matige wedstrijden gespeeld. Sneijder krijgt bij Rondo op Ziggo Sport de vraag of we het hem kwalijk moeten nemen als hij nog wat wisselvallig is. "Dat mag wel", reageert de recordinternational. "Maar hij kan het ook voorkomen voor zichzelf. Af en toe gaat hij veel te lang door." Dan wordt de vergelijking getrokken met Rayane Bounida. "Hij komt net bij het eerste en hij weet wel het overzicht te bewaren op de momenten dat het moet."

Artikel gaat verder onder video

Daarmee stipt Sneijder het grootste 'pijnpunt' van Godts aan. "Die denkt: al moet ik er achttien passeren, ik ga ze allemaal voorbij. Dat moet hij doseren, en dan kan het echt een hele grote worden. Aan de bal kan hij echt fantastisch zijn", is de voormalige middenvelder lovend.

Sneijder begrijpt niet dat niemand bij Ajax zijn te lange dribbels een halt toeroept. "Er moet toch wel iemand van de club zijn die dat tegen hem zegt? Van de week (tegen AZ, red.) gaat hij een bal op het middenveld ophalen en verliest hij hem. Hij wil altijd drie, vier, vijf keer de bal aanraken. Maar dat kan soms ook in één of twee keer." Wim Kieft stelt dan dat het ook wel prettig is als een medespeler er iets van zegt, waarna Sneijder instemmend knikt "Ja, of dat iemand na de wedstrijd zegt: 'Nu is het wel een keer afgelopen, man.' Hij kan excelleren, maar ook een drama zijn."