Dit zijn de partner en kinderen van Raheem Sterling

verraste vriend en vijand door zich deze week te verbinden aan Feyenoord. Naar verwachting blijft zijn gezin voorlopig in Engeland wonen. Sterling is al sinds zijn tienerjaren samen met dezelfde vrouw: Paige Milian.

Uitgestelde bruiloft met jeugdliefde

Sterling en Milian leerden elkaar rond 2010 kennen, in de periode dat hij doorbrak bij Queens Park Rangers. Hun relatie begon in zijn jonge jaren in Londen, nog vóór zijn overstap naar Liverpool. Toen Sterling in 2010 naar Anfield vertrok, verwaterde het contact tijdelijk en kreeg Sterling een andere relatie, maar na zijn toptransfer naar Manchester City in 2015 vonden de twee elkaar opnieuw. Sindsdien vormen zij een vast koppel.

In maart 2018 besloot Sterling zijn relatie officieel te bekronen met een huwelijksaanzoek. Met een grote diamanten ring vroeg hij Milian ten huwelijk. Het huwelijk stond aanvankelijk gepland voor 2020, maar door de coronapandemie werd de ceremonie uitgesteld. Tot op heden is er geen nieuwe trouwdatum naar buiten gebracht, waardoor het stel formeel nog altijd verloofd is.

Milian heeft ondertussen haar eigen zakelijke profiel opgebouwd. Zij is actief als manager bij Colossal Sports Management en mede-eigenaar van Milian Property Group. Daarmee combineert ze het gezinsleven met een ondernemende carrière. Ze was in het verleden ook actief als YouTuber. In haar vlogs documenteerde ze onder meer familievakanties, wedstrijdbezoeken, haar zwangerschap en activiteiten met het gezin. Ze begon in januari 2018 en haar laatste vlog dateert van januari 2020.

Drie kinderen

Sterling werd voor het eerst vader op 28 juni 2012. Uit zijn eerdere relatie met Melissa Clarke werd toen dochter Melody Rose geboren. Over die relatie is weinig publiekelijk bekend, behalve dat Clarke de moeder is van zijn oudste kind.

Met Paige Milian bouwde Sterling vervolgens verder aan zijn gezin. In januari 2017 werd hun eerste zoon, Thiago, geboren. Twee jaar later, in mei 2019, volgde hun tweede zoon Thai-Cruz. Daarmee groeide het gezin uit tot vijf personen.

In mei 2024 kwamen Milian en de kinderen het veld op na de wedstrijd van Chelsea tegen Bournemouth, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2023/24.