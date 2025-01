PSV-aanwinst Bajraktarevic niet gelukkig met fraaie bijnaam

PSV maakte donderdag de komst van bekend. De Bosniër kwam over van New England Revolution en stond in de Verenigde Staten bekend als ‘Milwaukee Messi’. Daar is hij zelf niet blij mee, aangezien hij meer fan is van .

Met de komst van Bajraktarevic wist PSV al snel na het vertrek van Hirving Lozano een opvolger in huis te halen. Hoewel de buitenspeler voor Bosnië-Herzegovina speelt, is goed aan hem te merken dat hij is geboren en opgegroeid in de VS. “Deze jongen barst van het zelfvertrouwen”, stelt Sjors Grol in Tekengeld. “Hij is misschien Bosnisch international, maar je kunt aan alles merken dat het om een Amerikaan gaat.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Aankomende transfer van Nederlands international zorgt ook voor lachende gezichten bij Ajax en PSV

De journalist van ESPN vertelt vervolgens dat Bajraktarevic in de VS te boek staat als de ‘Milwaukee Messi’, verwijzend naar een grote stad uit zijn geboortestaat Wisconsin. “Alleen daar was hij zelf niet zo heel blij mee, want hij is heel zijn leven een enorme Ronaldo-fan geweest.” Kees Kwakman zag dat niet aankomen en dacht dat hij er niet blij mee zou zijn in verband met de verwachtingen. “Maar hij vond het wel leuk om met de GOAT in een adem te worden genoemd, maar liever had hij iets van Ronaldo als bijnaam gehad”, stelt Grol.

LEES OOK: Zo bereiden de 18 Eredivisie-clubs zich voor op de tweede seizoenshelft

Bajraktarevic lijkt meer op Messi

Volgens Kwakman is het wel logischer dat Bajraktarevic wordt vergeleken met Messi en niet met Ronaldo. “Hij is een technische speler, een beetje iel, een linkspoot, speelt vaak vanaf rechts. Daarom zal die vergelijking een beetje gemaakt worden qua type speler.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart: 'Ik hoop dat Lang volgend jaar bij een heel grote club gaat spelen'

Rafael van der Vaart steekt de loftrompet over PSV-aanvaller Noa Lang.