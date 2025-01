Zo bereiden de 18 Eredivisie-clubs zich voor op de tweede seizoenshelft

De achttien clubs uit de Eredivisie kunnen hun vizier richten op de tweede helft van het seizoen. De Eredivisie gaat op 10 januari weer van start en tot die tijd kunnen de ploegen zich voorbereiden. Het merendeel van de Eredivisionisten treft deze voorbereiding ‘gewoon’ in eigen land, slechts acht clubs trekken eropuit naar het buitenland voor een trainingskamp. In dit artikel tref je alle voorbereidingsplannen van de clubs.

Ajax

De ploeg van trainer Francesco Farioli blijft deze winter gewoon in Nederland en gaat zich voorbereiden op De Toekomst. Vorig jaar rond deze tijd vloog Ajax nog naar de Spaanse zon, maar de portemonnee is leeg waardoor besloten is om in eigen land te blijven. Wel gaan de Amsterdammers nog de grens over voor een oefenwedstrijd. Zondag 5 januari treffen Farioli en zijn mannen in Duitsland Champions League-deelnemer VfB Stuttgart. Het oefenduel begint om 14.00 uur. Ajax hervat de competitie zes dagen later in de Johan Cruijff Arena tegen RKC Waalwijk. Die wedstrijd begint om 18.45 uur.

Almere City

Evenals Ajax blijft Almere City binnen de landsgrenzen. De nummer zeventien van de Eredivisie, die vlak voor de winterstop afscheid nam van trainer Hedwiges Maduro, blijft thuis. De Flevolanders spelen wel een oefenwedstrijd: op maandag 6 januari oefent de ploeg van interim-trainer Anoush Dastgir tegen FC Dordrecht. Almere City begint de tweede seizoenshelft op zondag 12 januari met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Dat duel wordt afgetrapt om 14.30 uur.

AZ

AZ volgt het idee van Ajax en Almere City en blijft ook achter in Nederland. De ploeg van trainer Maarten Martens heeft geen trainingskamp belegd. Sterker nog: de Alkmaarders hebben niet eens een oefenwedstrijd ingepland staan. Mogelijk wordt er nog wat gepland (al dan niet besloten), maar vooralsnog lijkt de voorbereiding van AZ te bestaan uit wat trainingen. De Alkmaarders hervatten de tweede seizoenshelft gelijk met een topper. AZ gaat zaterdag 11 januari op bezoek bij koploper PSV, aftrap om 21.00 uur.

Feyenoord

Feyenoord gaat deze winter wél op trainingskamp. De ploeg van trainer Brian Priske vertrekt deze donderdag naar het Spaanse Marbella, waar het tot en met 7 januari zal blijven. Tijdens het Spaanse trainingskamp oefenen de Rotterdammers eenmaal, daags voor de terugreis naar Nederland. Op maandag 6 januari spelen de mannen van Priske een besloten oefenwedstrijd tegen het Duitse Fortuna Düsseldorf. Deze wedstrijd duurt niet de gebruikelijke anderhalf uur, maar in totaal 120 minuten (2x 45 minuten en 1x 30 minuten). Feyenoord hervat de competitie zondag 12 januari in de eigen Kuip met een thuiswedstrijd tegen het verrassende FC Utrecht. De wedstrijd wordt afgetrapt om 14.30 uur.

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard gaat zich gewoon in Limburg voorbereiden op de tweede helft van het Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Danny Buijs, dat halverwege de competitie verrassend op de achtste plaats staat, gaat niet op trainingskamp. Wel speelt Fortuna komende zaterdag een oefenwedstrijd tegen Keuken Kampioen Divisie-club FC Eindhoven. De Limburgers hervatten de Eredivisie vrijdag 10 januari om 20.00 uur in eigen huis tegen nummer zeven Go Ahead Eagles. De Deventenaren hebben evenveel punten als Fortuna, maar een iets beter doelsaldo.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles moet de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar spelen tegen Fortuna Sittard, maar gaat ondanks de iets kortere winterstop tóch op trainingskamp. De ploeg van trainer Paul Simonis reist op 2 januari af naar het Spaanse Estepona, waar het tot 6 januari zal verblijven. Tijdens het tripje naar het zonnige zuiden staat er ook een oefenwedstrijd gepland voor Go Ahead Eagles. Op 5 januari oefenen de mannen van Simonis om 12.00 uur tegen het Spaanse Málaga.

FC Groningen

Net als Feyenoord reist ook FC Groningen deze donderdag af naar het Spaanse Marbella. De ploeg van Dick Lukkien zou mogelijk zelfs dezelfde retourvlucht kunnen hebben als de Rotterdammers, want ook de Trots van het Noorden verblijft tot en met 7 januari in de Spaanse zon. Op zondag 5 januari oefent de ploeg van trainer Dick Lukkien tegen het Duitse SV Elversberg, dat verrassend genoeg bovenin meedoet in de 2. Bundesliga. Nummer veertien FC Groningen hervat de competitie op 12 januari met een uitwedstrijd tegen Almere City.

SC Heerenveen

Spanje is een populaire bestemming onder de Eredivisie-clubs die op trainingskamp gaan, want ook sc Heerenveen reist af naar Spanje. De ploeg van trainer Robin van Persie gaat van 2 tot en met 7 januari op trainingskamp naar Oliva Nova, een plaatsje dat net onder Valencia ligt. De Friezen spelen op maandag 6 januari twee oefenwedstrijden, met verschillende elftallen. Om 12.00 uur komt het eerste team in actie tegen het Duitse Wehen Wiesbaden, daarna spelen elf andere spelers tegen SC Paderborn (14.00 uur). SC Heerenveen hervat de competitie op zondag 12 januari met een uitwedstrijd tegen NAC Breda. Dat duel begint om 16.45 uur.

Heracles Almelo

Heracles Almelo hoort ook bij de ploegen die deze winterstop geen trainingskamp beleggen. De Almeloërs blijven in het Twentse land, al gaat de ploeg van trainer Erwin van de Looi wel de grens over voor een oefenwedstrijd. Op zondag 5 januari speelt Heracles een oefenwedstrijd tegen VfL Bochum. Zes dagen later wacht de ploeg direct een belangrijk treffen tegen Sparta Rotterdam. Het duel in het Asito Stadion begint om 16.30 uur.

NAC Breda

NAC Breda promoveerde in 2024 naar de Eredivisie en vindt zich halverwege het seizoen terug op een keurige tiende plaats in de competitie. De ploeg van trainer Carl Hoefkens gaat zich in het Spaanse Alicante voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Op de voorlaatste dag van het trainingskamp oefent de Parel van het Zuiden tegen het Zwitserse Servette FC. Op zondag 12 januari hervat NAC de Eredivisie met een thuisduel tegen sc Heerenveen.

N.E.C.

N.E.C. valt na het prachtige vorige seizoen flink tegen in de huidige jaargang van de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer, die niet hoeft te vrezen voor zijn ontslag, staat op een teleurstellende twaalfde plaats. De Nijmegenaren gaan deze winter niet op trainingskamp. Wel speelt N.E.C. komende zondag een oefenwedstrijd in Duitsland tegen Borussia Mönchengladbach. De mannen van Meijer hervatten de competitie op zaterdag 11 januari op bezoek bij PEC Zwolle. Deze wedstrijd begint om 20.00 uur.

PEC Zwolle

PEC Zwolle gaat deze winter niet op stap met het vliegtuig, want de ploeg van trainer Johnny Jansen staat deze donderdag een bustrip te wachten naar het Belgische Tubeke. De Zwollenaren verblijven tot en met 6 januari op het Proximus Basecamp, de vaste trainingslocatie van de Rode Duivels. Komend weekend speelt PEC Zwolle een oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp FC. Dat duel wordt achter gesloten deuren gespeeld.

PSV

Landkampioen én koploper PSV zal zich gewoon op de eigen Herdhang voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Peter Bosz en zijn manschappen zullen in de komende dagen nog wel een oefenwedstrijd spelen, dat zal gebeuren tegen de eigen beloftenploeg. PSV begint de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen AZ.

RKC Waalwijk

RKC Waalwijk is de hekkensluiter van de Eredivisie en zal alle zeilen bij moeten zetten om zich nog te handhaven. De ploeg van trainer Henk Fraser zal de basis hiervoor moeten leggen in het Spaanse Marbella. RKC Waalwijk zal hier verblijven van 2 tot en met 7 januari. De Waalwijkers spelen tijdens het trainingskamp nog een oefenwedstrijd, de tegenstander is onbekend. Voor Fraser en de zijnen wacht een lastige hervatting van de competitie met een uitwedstrijd tegen Ajax.

Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam stelde in de eerste seizoenshelft flink teleur, ontsloeg trainer Jeroen Rijsdijk en stelde vervolgens Maurice Steijn aan als opvolger. De weg omhoog is nog niet ingezet onder de voormalig Ajax-trainer. Sparta gaat niet officieel op trainingskamp, maar reist wel voor een dag of twee af naar het Twentse Delden. De Spangenaren hebben geen oefenwedstrijd gepland ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Zaterdag 11 januari gaat Steijn op jacht naar zijn eerste driepunter sinds zijn rentree bij Sparta. Dit moet dan gebeuren op bezoek bij Heracles Almelo.

FC Twente

FC Twente is een van de weinige ploegen die wel een trainingskamp heeft belegd. De ploeg van trainer Joseph Oosting pakt daarvoor niet het vliegtuig, maar stapt deze donderdag in de bus voor een rit van zo’n anderhalf uur naar het Duitse Ankum. De Tukkers verblijven daar slechts vier dagen (tot en met zondag 5 januari). Op de slotdag van het trainingskamp oefent FC Twente tegen het Duitse Werder Bremen. Oosting en zijn mannen hervatten de competitie een week later met een thuiswedstrijd tegen Willem II. Het duel in De Grolsch Veste wordt afgetrapt om 12.15 uur.

FC Utrecht

Halverwege het seizoen is FC Utrecht terug te vinden op derde plek in de Eredivisie. Daarmee mag de ploeg van trainer Ron Jans toch wel worden gezien als dé verrassing van dit seizoen. De fans van FC Utrecht hopen dat hun ploeg dit vol kan houden, want de derde plaats geeft recht op een plek in de derde voorronde van de Champions League. FC Utrecht gaat niet op trainingskamp en het is nog niet duidelijk of er een oefenwedstrijd zal worden gespeeld. De Domstedelingen zetten daar wel op in. FC Utrecht hervat de competitie op 12 januari met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Willem II

Last but not least: Willem II. De Tilburgers, die als negende de winterstop in zijn gegaan, hebben geen trainingskamp belegd. Verder lijkt het er niet op dat de ploeg van trainer Peter Maes een oefenwedstrijd zal gaan spelen ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Zondag 12 januari hervat Willem II de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen FC Twente.