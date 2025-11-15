PSV'er Bajraktarevic zorgt met wereldgoal voor zinderend slot WK-kwalificatiereeks

is zaterdagavond goud waard geweest voor Bosnië en Herzegovina in het kader van de WK-kwalificatiereeks. De twintigjarige rechtsbuiten droeg met een wonderschoon doelpunt tegen Roemenië bij aan een ontzettend belangrijke zege: 3-1.

Bajraktarevic begon bij Bosnië in de basis, net als voormalig Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic. Aan de kant van Roemenië viel de basisplaats voor PSV’er Dennis Man op, terwijl voormalig Ajacied Razvan Marin als invaller zijn opwachting maakte.

Aanvankelijk ging het de Roemenen voor de wind, want dankzij een doelpunt van Daniel Birligea leidden de bezoekers bij rust met 0-1. Na de onderbreking wist Bosnië de wedstrijd echter volledig te kantelen, dankzij treffers van Edin Dzeko, Bajraktarevic en Haris Tabokovic.

De 2-1 van Bajraktarevic in de tachtigste minuut van de wedstrijd was het absolute hoogtepunt. De jongeling dribbelde vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en schilderde de bal vervolgens van riante afstand prachtig in de kruising.

Door de zege blijft Bosnië in de race voor directe plaatsing voor het WK van volgend jaar. Het Balkanland staat tweede in Groep H met zestien punten uit zeven duels; koploper Oostenrijk heeft na evenveel wedstrijden achttien punten. Dinsdagavond staan de twee landen in Oostenrijk tegenover elkaar in de allesbeslissende laatste groepswedstrijd. De tweede plaats komt voor beide landen overigens niet meer in gevaar.