Johan Derksen zegt ergert zich aan de steunbetuigingen die Ron Jans en Peter Bosz vorige week uitspraken richting de door Ajax ontslagen trainer John Heitinga. In Vandaag Inside verwijt Derksen het duo hypocriet te zijn, omdat zij eerder dit seizoen niets van zich lieten horen toen Joseph Oosting op straat werd gezet door FC Twente.

Ajax zette Heitinga vorige week donderdag, daags na de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League, op straat. Later die dag sprak FC Utrecht-trainer Jans zich na het Europa League-duel van zijn ploeg met FC Porto (1-1) duidelijk uit over de manier waarop de media Heitinga de voorbije periode benaderde. "Hoe men, en dan heb ik het nog niets over de grote pers, met ons omgaat... daar moeten jullie nou eens een keer mee stoppen. John is een goede trainer in een moeilijke situatie. Hij is een goed mens. Hoe wij af en toe behandeld worden. Ik vind dat we daar echt wat van moeten vinden", aldus Jans.

Artikel gaat verder onder video

Een dag later kreeg Jans bijval van zijn PSV-collega Bosz. "Wat John allemaal over zich heeft gehad… Ik heb niet zo veel probleem met een mening, maar die kun je respectvol overbrengen, of op de man spelen. De manier waarop dat door de media verwoord wordt, wordt ook door de supporters meegenomen. Daar ligt een taak voor jullie", hield de trainer van de landskampioen het journaille voor tijdens zijn persconferentie.

Derksen heeft er niets mee op: "Ik heb me ook zo geërgerd aan Ron Jans en Peter Bosz, die voor de bühne moeilijk zitten te doen dat trainers onmenselijk behandeld worden", zegt De Snor maandagavond in Vandaag Inside. "Jans, die zelf iedere dag traint en op dezelfde tijdstippen speelt als Ajax, vertelt dan even dat de trainer van Ajax zo'n goede trainer is. Dat kan hij helemaal niet weten! Kijk: als iemand met een gewone baan, een gezin en een hypotheek ontslagen wordt, dat is een probleem. Maar voetbaltrainers worden overbetaald, dat zit erin verrekend. Dat ontslag hangt je altijd boven het hoofd, dat weten ze", aldus Derksen.

Bovendien heeft Derksen eerder dit seizoen niets van Jans en Bosz gehoord toen de eerste Eredivisietrainer zijn ontslag kreeg: "Ze willen dan zo solidair zijn, waarom hebben ze dan niets gezegd van John van den Brom, die een dag nadat Joseph Oosting ten onrechte werd ontslagen op die stoel ging zitten? Dat vind ik slecht. Gaan ze daar moeilijk zitten doen dat ze ook weleens ontslagen zijn en onmenselijk worden behandeld", fulmineert Derksen. Valentijn Driessen valt hem bij: "Dat gaat toch helemaal nergens over? Er wordt gewoon gezegd dat je geen goede trainer bent", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.