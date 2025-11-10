Live voetbal

Jansen: ‘Pasveer, Klaassen en Berghuis stonden niet achter John Heitinga’

Steven Berghuis, Davy Klaassen en Remko Pasveer praten met John Heitinga
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
10 november 2025, 18:54

Remko Pasveer, Davy Klaassen en Steven Berghuis stonden niet achter hun voormalig trainer John Heitinga, dat beweert Rob Jansen tijdens KieftJansenEgmondGijp. Volgens de zaakwaarnemer heeft het drietal de inmiddels ontslagen oefenmeester laten vallen.

Heitinga werd vorige week donderdag op straat gezet door de clubleiding van Ajax wegens dramatische sportieve resultaten. Jansen komt bij de nieuwste uitzending van KieftJansenEgmondGijp met inside information over het ontslag van de voormalig verdediger: “Hij heeft geen steun gehad van bepaalde (oud-)spelers. Die hebben hem laten vallen”, begint de spelersmakelaar.

Artikel gaat verder onder video

Over welke spelers het dat gaat? “Spelers die hun contracten hebben verlengd, zoals Berghuis, Klaassen en Pasveer. Ga dan achter zo’n trainer staan of zeg tegen je trainer: we moeten even gaan zitten, want dit gaat niet goed”, aldus Jansen.

Michel van Egmond vraagt zich af of deze spelers ‘achter de rug van Heitinga morden’. “Ze hebben hem niet echt geholpen, laat ik het daarop houden… Dan word je als Heitinga dus geslachtofferd”, reageert Jansen.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ueda Feyenoord

Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
GAEFEY

Teruglezen | Feyenoord onderuit bij Go Ahead Eagles, PSV wint met 1-5 van AZ

  • Gisteren, 20:14
  • Gisteren, 20:14
Sjoerd van Ramshorst

Theo Janssen stelt Alex Pastoor voor als nieuwe trainer Ajax

  • Gisteren, 20:03
  • Gisteren, 20:03
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Marc Overtwix
103 Reacties
2 Dagen lid
141 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De spelers hebben intern heel hard aan de bel getrokken. En terecht. Bronnen binnen de club geven aan dat Heitinga voor de wedstrijd aan chatgpt vroeg wat de opstelling en tactiek moest zijn. Bij vragen van spelers over wie de corners, vrijetrappen etc moest nemen, noemde hij namen van spelers die wissel zaten of helemaal niet meer bij de club speelde. De in het artikel genoemde spelers lieten hem wel extra hard vallen. Op meerdere websites was te lezen dat ze zelfs informatie over ajax doorspeelde aan tegenstanders voor de wedstrijd. Er is echt geen greintje eergevoel binnen deze spelersgroep. Was ook wel te zien aan de spelers die gelijk steken onder water uitdeelde op social media na het ontslag. Echt een trieste bende daar. Ze zitten inmiddels al voor het 3e seizoen in een 'overgangsjaar'. Je zou zeggen dat de supporters dat smoesje inmiddels niet meer zouden geloven, maar blijkbaar zijn ze makkelijk voor de gek te houden.

FC Onkruid
198 Reacties
173 Dagen lid
285 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Rob Jansen de Mol. Wat weet die man nou helemaal.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.568 Reacties
1.141 Dagen lid
18.922 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als die 3 je al hebben laten vallen, dan kan je ervan uitgaan dat minimaal de helft van de selectie klaar met je was. Staat Heitinga onder contract bij Janssen?

21
158 Reacties
4 Dagen lid
214 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klaassen en Berghuis dat zijn pas gezwellen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Marc Overtwix
103 Reacties
2 Dagen lid
141 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De spelers hebben intern heel hard aan de bel getrokken. En terecht. Bronnen binnen de club geven aan dat Heitinga voor de wedstrijd aan chatgpt vroeg wat de opstelling en tactiek moest zijn. Bij vragen van spelers over wie de corners, vrijetrappen etc moest nemen, noemde hij namen van spelers die wissel zaten of helemaal niet meer bij de club speelde. De in het artikel genoemde spelers lieten hem wel extra hard vallen. Op meerdere websites was te lezen dat ze zelfs informatie over ajax doorspeelde aan tegenstanders voor de wedstrijd. Er is echt geen greintje eergevoel binnen deze spelersgroep. Was ook wel te zien aan de spelers die gelijk steken onder water uitdeelde op social media na het ontslag. Echt een trieste bende daar. Ze zitten inmiddels al voor het 3e seizoen in een 'overgangsjaar'. Je zou zeggen dat de supporters dat smoesje inmiddels niet meer zouden geloven, maar blijkbaar zijn ze makkelijk voor de gek te houden.

FC Onkruid
198 Reacties
173 Dagen lid
285 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Rob Jansen de Mol. Wat weet die man nou helemaal.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.568 Reacties
1.141 Dagen lid
18.922 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als die 3 je al hebben laten vallen, dan kan je ervan uitgaan dat minimaal de helft van de selectie klaar met je was. Staat Heitinga onder contract bij Janssen?

21
158 Reacties
4 Dagen lid
214 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klaassen en Berghuis dat zijn pas gezwellen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel