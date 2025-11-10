Jansen: ‘Pasveer, Klaassen en Berghuis stonden niet achter John Heitinga’

, en stonden niet achter hun voormalig trainer John Heitinga, dat beweert Rob Jansen tijdens KieftJansenEgmondGijp. Volgens de zaakwaarnemer heeft het drietal de inmiddels ontslagen oefenmeester laten vallen.

Heitinga werd vorige week donderdag op straat gezet door de clubleiding van Ajax wegens dramatische sportieve resultaten. Jansen komt bij de nieuwste uitzending van KieftJansenEgmondGijp met inside information over het ontslag van de voormalig verdediger: “Hij heeft geen steun gehad van bepaalde (oud-)spelers. Die hebben hem laten vallen”, begint de spelersmakelaar.

Over welke spelers het dat gaat? “Spelers die hun contracten hebben verlengd, zoals Berghuis, Klaassen en Pasveer. Ga dan achter zo’n trainer staan of zeg tegen je trainer: we moeten even gaan zitten, want dit gaat niet goed”, aldus Jansen.

Michel van Egmond vraagt zich af of deze spelers ‘achter de rug van Heitinga morden’. “Ze hebben hem niet echt geholpen, laat ik het daarop houden… Dan word je als Heitinga dus geslachtofferd”, reageert Jansen.