Problemen voor Ajax na blessure van Zinchenko: 'Wijndal levert veel te weinig'

keert door de blessure van terug in de basis van Ajax, maar dat is volgens Valentijn Driessen slecht nieuws voor de Amsterdammers. De analist is niet onder de indruk van het niveau van Wijndal.

Zinchenko begon zaterdag nog in de basis ten koste van Wijndal. Na precies twee minuten en vijftien seconden voetballen vanaf de linkerflank naar binnen, werd hij in de rug gelopen door Dimitris Limnios. Al snel werd duidelijk dat het ernstig was, want Zinchenko greep meteen naar zijn linkerknie.

De verdediger werd enkele minuten behandeld, en er kwam zelfs een brancard het veld op. Uiteindelijk was die niet nodig, maar Zinchenko moest wel direct de strijd staken. Inmiddels is duidelijk dat hij het resterende deel van het seizoen is uitgeschakeld met een zware blessure.

Daardoor keert Wijndal terug in de Ajax-basis. Volgens Driessen is dat een flinke aderlating: “Die levert gewoon veel te weinig. Als hij gewoon had gebracht wat hij bij AZ leverde, had hij de linksback van Ajax voor vier of vijf jaar kunnen zijn.”

“Maar hij geeft gewoon iedere keer niet thuis”, vervolgt Driessen. “Als Zinchenko fit zou zijn, kwam hij natuurlijk helemaal niet meer aan spelen toe.”