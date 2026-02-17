Live voetbal

Problemen voor Ajax na blessure van Zinchenko: 'Wijndal levert veel te weinig'

Ajax-speler Owen Wijndal
Foto: © Imago
17 februari 2026, 05:55   Bijgewerkt: 16 februari 2026, 19:37

Owen Wijndal keert door de blessure van Oleksandr Zinchenko terug in de basis van Ajax, maar dat is volgens Valentijn Driessen slecht nieuws voor de Amsterdammers. De analist is niet onder de indruk van het niveau van Wijndal.

Zinchenko begon zaterdag nog in de basis ten koste van Wijndal. Na precies twee minuten en vijftien seconden voetballen vanaf de linkerflank naar binnen, werd hij in de rug gelopen door Dimitris Limnios. Al snel werd duidelijk dat het ernstig was, want Zinchenko greep meteen naar zijn linkerknie.

De verdediger werd enkele minuten behandeld, en er kwam zelfs een brancard het veld op. Uiteindelijk was die niet nodig, maar Zinchenko moest wel direct de strijd staken. Inmiddels is duidelijk dat hij het resterende deel van het seizoen is uitgeschakeld met een zware blessure.

Daardoor keert Wijndal terug in de Ajax-basis. Volgens Driessen is dat een flinke aderlating: “Die levert gewoon veel te weinig. Als hij gewoon had gebracht wat hij bij AZ leverde, had hij de linksback van Ajax voor vier of vijf jaar kunnen zijn.”

“Maar hij geeft gewoon iedere keer niet thuis”, vervolgt Driessen. “Als Zinchenko fit zou zijn, kwam hij natuurlijk helemaal niet meer aan spelen toe.”

Ajax - Fortuna

Ajax
4 - 1
Fortuna Sittard
Gespeeld op 14 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Owen Wijndal

Owen Wijndal
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
15
1
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Antwerp
29
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

