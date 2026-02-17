Derksen ziet Van Persie een hele hoop grote flaters maken bij Feyenoord

Feyenoord mag dan wel zijn laatste twee wedstrijden gewonnen hebben, maar Johan Derksen blijft maar hameren op de fouten die Robin van Persie heeft gemaakt. Als hij die niet had gemaakt, hadden de Rotterdammers er veel beter voorgestaan, zo luidt de mening van De Snor.

Tijdens een deel van Vandaag Inside waarbij het over Feyenoord gaat, benadrukt Derksen hoe armzalig het is dat de club de tweede keeper van Millwall (Steven Benda, red.) haalt wanneer Timon Wellenreuther een wedstrijd geschorst is. Dan komt Chris Woerst met een passende opmerking. "En Bijlow was gisteren uitblinker bij Genoa", weet Chris Woerts te vertellen. De voormalig Feyenoord-keeper had zeven reddingen in huis in het uitduel met Cremonese en voorkwam zo 2,85 xGOT (Expected Goals On Target). Het duel eindigde in 0-0, waardoor Bijlow ook tot Man of the Match werd uitgeroepen.

Artikel gaat verder onder video

Derksen snapt niet waarom de Nederlandse doelman dit seizoen geen basisspeler was in De Kuip. "Ik begrijp er niets van dat Van Persie niet voor Bijlow gekozen heeft." Wellenreuther kreeg de voorkeur boven de keeper, die veelal werd gezien als de volgende schotstopper van het Nederlands elftal.

"Datzelfde geldt ook voor Steijn", vervolgt Derksen. "Als je die jongen vertrouwen geeft, schopt hij ze voor je erin. Maar je moet hem wel even een paar wedstrijden laten staan." Ook afgelopen zondag stond de topaankoop weer niet in de basis. Hij viel in, maar werd vervolgens vanwege een blessure weer uit het veld gehaald. Derksen is simpelweg niet te spreken over Van Persie. "Hij heeft alles fout gedaan. Hij kan gewoon niet met mensen omgaan."