Feyenoord vond Benda op ‘Tinder voor voetbaltransfers’

Steven Benda van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
16 februari 2026, 12:43

Steven Benda maakte zondag zijn debuut bij Feyenoord tegen Go Ahead Eagles (1-0) als vervanger van de geschorste Timon Wellenreuther. De Duitse doelman werd op de slotdag van de transferperiode gehuurd van Fulham. Volgens Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad kwam Feyenoord hem tegen op Transferroom, het ‘Tinder voor voetbaltransfers’.

Feyenoord nam afgelopen transferperiode afscheid van Justin Bijlow, die de overstap naar Genoa maakte. De Rotterdammers hadden vervolgens zo’n twee weken de tijd om een nieuwe tweede doelman naar De Kuip te halen. Lang leek het erop dat de Senegalese Seny Dieng zou overkomen van Middlesbrough, maar daar ging op het laatste moment een streep door.

Uiteindelijk kwam Benda, die in de eerste seizoenshelft door Fulham aan Millwall was verhuurd. De Duitser maakte geen indruk bij de Championship-club en mocht dus vertrekken. Volgens Gouka is Feyenoord de doelman op het spoor gekomen via Transferroom. “Een digitaal platform waar de voetbalwereld gebruik van maakt om transfers sneller te laten verlopen. Het fungeert als een soort Tinder voor voetbaltransfers”, schrijft de clubwatcher. Op het platform kunnen technisch directeuren met elkaar communiceren over het verhuren, verkopen en aankopen van spelers.

Na een wedstrijd op de bank bij Feyenoord mocht Benda zondag direct in de basis beginnen. Eerste doelman en aanvoerder Wellenreuther had een week eerder, op bezoek bij FC Utrecht (0-1), zijn vijfde gele kaart van het seizoen gekregen en was zodoende geschorst. In eigen huis tegen Go Ahead Eagles hoefde de debutant nauwelijks in actie te komen; de bezoekers stonden na een kwartier spelen al met tien man. Feyenoord won het duel in blessuretijd door een benutte strafschop van Casper Tengstedt.

