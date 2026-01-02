staat op het punt om voor 4,5 seizoen te tekenen bij AZ, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). De 27-jarige spits komt over van Heracles Almelo en zou inmiddels de medische keuring in Alkmaar hebben doorstaan.

De overstap van Hornkamp naar AZ hing al een tijdje in de lucht. Enkele dagen voor kerst bracht Boualin al naar buiten dat de spits voor een clubrecord zou gaan vertrekken bij Heracles, waar hij nog vastlag tot medio 2026 - met daarbij een optie voor een extra seizoen.

Inmiddels is de deal volgens Boualin dus in kannen en kruiken en staat Hornkamp op het punt om tot medio 2030 te tekenen bij AZ. In Alkmaar moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Troy Parrott en Mexx Meerdink, al is laatstgenoemde de komende maanden nog uitgeschakeld met een blessure. AZ-trainer Maarten Martens heeft in de persoon van Lequincio Zeefuik nóg een spits achter de hand, maar zijn perspectief op speeltijd zal door de komst van Hornkamp vermoedelijk flink kleiner worden.

Hornkamp speelde in de jeugdopleidingen van Ajax, AZ en sc Heerenveen, bij die laatste club maakte hij zijn debuut als prof. Via FC Den Bosch belandde hij bij Willem II, waarna hij in de zomer van 2023 werd ingelijfd door Heracles. In Almelose dienst bewees de spits zich definitief als doelpuntenmaker op het hoogste niveau: in 62 wedstrijden voor Heracles trof Hornkamp 29 keer doel.