'Jizz Hornkamp doorstaat keuring en tekent voor 4,5 jaar bij AZ'

Foto: © Imago
2 januari 2026, 16:27

Jizz Hornkamp staat op het punt om voor 4,5 seizoen te tekenen bij AZ, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). De 27-jarige spits komt over van Heracles Almelo en zou inmiddels de medische keuring in Alkmaar hebben doorstaan.

De overstap van Hornkamp naar AZ hing al een tijdje in de lucht. Enkele dagen voor kerst bracht Boualin al naar buiten dat de spits voor een clubrecord zou gaan vertrekken bij Heracles, waar hij nog vastlag tot medio 2026 - met daarbij een optie voor een extra seizoen.

Inmiddels is de deal volgens Boualin dus in kannen en kruiken en staat Hornkamp op het punt om tot medio 2030 te tekenen bij AZ. In Alkmaar moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Troy Parrott en Mexx Meerdink, al is laatstgenoemde de komende maanden nog uitgeschakeld met een blessure. AZ-trainer Maarten Martens heeft in de persoon van Lequincio Zeefuik nóg een spits achter de hand, maar zijn perspectief op speeltijd zal door de komst van Hornkamp vermoedelijk flink kleiner worden.

Hornkamp speelde in de jeugdopleidingen van Ajax, AZ en sc Heerenveen, bij die laatste club maakte hij zijn debuut als prof. Via FC Den Bosch belandde hij bij Willem II, waarna hij in de zomer van 2023 werd ingelijfd door Heracles. In Almelose dienst bewees de spits zich definitief als doelpuntenmaker op het hoogste niveau: in 62 wedstrijden voor Heracles trof Hornkamp 29 keer doel.

Te Kloese, Huiberts, Stewart en Beuker, de td's van Feyenoord, AZ, PSV en Ajax

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Twente haalt Owen Panneflek weg bij RKC Waalwijk

Alex Kroes met zijn hand voor zijn ogen met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax

Huiberts verbaasd over snel vertrek van Kroes bij AZ: 'Dat was bijzonder'

AZ hekelt werkwijze van PSV bij interesse in Sven Mijnans

AZ hekelt werkwijze van PSV bij interesse in Sven Mijnans

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
394 Reacties
593 Dagen lid
500 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor deze jongem, Az weet dus dat Parrott vertrekt. Heracles moet wel heel verlegen zitten om geld. Nu lonkt de eerste divisie nog meer. Sportief gezien dus stom

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.891 Reacties
1.000 Dagen lid
18.710 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooie stap voor hem. Vermoed dat het komende half vooral wennen en aanpassen is, met invalbeurten. Als in de zomer dan Parrot vertrekt, kan hij de concurrentiestrijd aangaan met Meerdink.

Vriendje Stokvis
1.723 Reacties
470 Dagen lid
8.686 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed aankoop weer van AZ.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Jizz Hornkamp

Jizz Hornkamp
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 27 jaar (7 mrt. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heracles
14
10
2024/2025
Heracles
26
8
2023/2024
Heracles
17
10
2022/2023
Willem II
32
9

