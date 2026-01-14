Live voetbal 6

Nooit eerder vertoond: PSV-fans blijven muisstil na doelpunt van Dennis Man

Dennis Man FC Den Bosch PSV
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
14 januari 2026, 19:28   Bijgewerkt: 19:47

Een surreëel moment woensdagavond in de dertiende minuut van de bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en PSV. Toen Dennis Man scoorde namens PSV, bleef het uitvak met de meegereisde Eindhovense supporters muisstil in Stadion de Vliert.

FC Den Bosch ontvangt PSV woensdagavond in de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker. De Keuken Kampioen Divisie-ploeg begon vol goede moed aan de streekderby, maar na dertien minuten voetballen stond PSV al met 0-2 voor door doelpunten van Couhaib Driouech en Man.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand en na het doelpunt van Man gebeurde er iets zeer opmerkelijks in het stadion. De supporters van FC Den Bosch zetten na precies twaalf minuten voetballen een applaus in voor een onlangs op twaalfjarige leeftijd overleden supporter van de club. Sommige spelers van FC Den Bosch applaudisseerden zelfs mee.

Het spel ging gewoon verder, terwijl het applaus vanaf de tribunes afdaalde naar het veld. Na precies 12 minuten en 43 seconden spelen scoorde Man uit het niets: de Roemeense vleugelaanvaller van PSV kwam door een foutieve terugspeelbal van FC Den Bosch-aanvoerder Kevin Felida alleen voor doelman Pepijn van de Merbel te staan en rondde vervolgens af met een fraai wippertje.

Vervolgens gebeurde er iets bijzonders: het bleef even muisstil in het uitvak van PSV. Pas na enkele seconden klok er voorzichtig gejuich en gezang. Voetbalfans in het stadion en kijkers thuis betuigen op X massaal hun respect aan de PSV-fans, die er na het doelpunt van Man voor kozen om de supporters van FC Den Bosch hun applaus af te laten maken.

Dennis Man

Dennis Man
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (26 aug. 1998)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
13
3
2024/2025
Parma
33
4
2023/2024
Parma
32
11
2022/2023
Parma
30
6

Meer info

