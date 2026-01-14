LIVE KNVB Beker | PSV overklast Den Bosch volledig: Driouech maakt zijn tweede

Vanaf de tribune zorgt een toeschouwer voor onduidelijkheid op het veld door op een scheidsrechtersfluitje te blazen. Dieperink liet zojuist een vrije trap opnieuw nemen om die reden. De stadionspeaker verzoekt de persoon in kwestie nu om het fluiten achterwege te laten.

Ondertussen is PSV dichtbij de 0-5, maar een kopbal van Obispo uit een hoekschop gaat rakelings naast.