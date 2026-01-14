Live voetbal 6

LIVE KNVB Beker | PSV overklast Den Bosch volledig: Driouech maakt zijn tweede

Monzialo Den Bosch en Dest PSV
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 januari 2026, 18:45   Bijgewerkt: 19:19

PSV speelt in de achtste finales van het toernooi om de KNVB Beker een uitwedstrijd tegen provinciegenoot FC Den Bosch. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in Stadion De Vliert. Het is vandaag exact een jaar geleden dat PSV in deze ronde de grootst mogelijke moeite had met een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Wordt het nu wél een makkelijke avond voor de Eredivisiekoploper, of zorgt Den Bosch voor een gigantische stunt? In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Den Bosch - PSV.

LIVE KNVB Beker: FC Den Bosch - PSV

13m geleden

19:38

RUST: FC Den Bosch - PSV (0-4)

De corner van Driouech vindt opnieuw het hoofd van Obispo, maar weer kopt de verdediger net langs de lat. Dan vindt Dieperink het voor nu mooi geweest en klinkt het rustsignaal. PSV gaat met een ruime voorsprong aan de thee. Wij zijn over een kwartiertje terug met het verslag van de tweede helft.

14m geleden

19:37

45' - Nog één corner (0-4)

Driouech komt nog tot een schot, maar via een tegenstander wordt het een corner. Er komt daarna geen blessuretijd meer bij.

16m geleden

19:36

44' - We naderen de rust

Het tempo op het veld zakt wat terug, we hebben de afgelopen tienminuten geen grote kansen meer gezien.

23m geleden

19:29

36' - Schot Bajraktarevic gekraakt (0-4)

Ook Bajraktarevic gaat op zoek naar z'n tweede van de avond, maar zijn schot wordt door een tegenstander van richting veranderd en dan kan Van de Merbel makkelijk vangen.

25m geleden

19:27

34' - Bijna een eretreffer voor Den Bosch (0-4)

Een prima aanval van de thuisploeg, maar het schot van Laros gaat nét langs de verkeerde kant van de paal. Den Bosch krijgt wel een corner, al zat Kovár er helemaal niet aan, maar die levert geen gevaar op.

26m geleden

19:26

32' - Opvallende oproep (0-4)

Vanaf de tribune zorgt een toeschouwer voor onduidelijkheid op het veld door op een scheidsrechtersfluitje te blazen. Dieperink liet zojuist een vrije trap opnieuw nemen om die reden. De stadionspeaker verzoekt de persoon in kwestie nu om het fluiten achterwege te laten.

Ondertussen is PSV dichtbij de 0-5, maar een kopbal van Obispo uit een hoekschop gaat rakelings naast.

30m geleden

19:22

🔄29' - Vroege wissel bij PSV (0-4)

Bosz voert nu al een wissel door. Man, de maker van de 0-2, gaat naar de kant, mogelijk vanwege (lichte?) klachten, als was daar weinig van te zien. "Zo te zien uit voorzorg", stelt Elfrink vast op X. De Belg Nicolas Verkooijen is zijn vervanger. 

33m geleden

19:18

⚽26' - Prijsschieten: PSV komt op 0-4

Het gaat nu hard. Dest stuit van dichtbij nog op Van de Merbel, maar de doelman is kansloos op de rebound van Driouech. Nog geen halfuur gespeeld en PSV staat al met 0-4 voor.

35m geleden

19:17

24' - Kovár op zijn post (0-3)

Een prima aanval van de thuisploeg. Fortes zet voor richting eerste paal, waar Kovár kan wegboksen nét voordat Van Leeuwen gevaarlijk kan worden. De twee komen daarbij wat ongelukkig in botsing, maar kunnen allebei verder.

36m geleden

19:15

⚽22' - Ook Bajraktarevic scoort (0-3)

PSV loopt nog verder weg van Den Bosch. Na een mislukt een-tweetje krijgt Bajratarevic de bal opnieuw voor zijn voeten. Met een hard en hoog schot passeert de gelegenheidsspits Van de Merbel in de korte hoek, het is 0-3!

40m geleden

19:12

18' - Schot Monzialo (0-2)

Weer een schietkans voor Monzialo, nu brengt Kovár redding.

42m geleden

19:09

17' - Schot Bajraktarevic (0-2)

Bajraktarevic wordt weggestoken door Man, maar Van de Merbel brengt redding op zijn inzet.

44m geleden

19:08

15' - Eerste kans Den Bosch (0-2)

Daar is de eerste kans voor de thuisploeg. Na goed terugkoppen kan Monzialo uithalen in de zestien, maar Sildillia verandert zijn prima schot van richting en maakt er zo een hoekschop van. Die levert geen gevaar op.

45m geleden

19:07

⚽13' - Man scoort tijdens emotioneel eerbetoon (0-2)

Het publiek klapt in de twaalfde minuut de handen stuk voor de veel te jong overleden Den Bosch-supporter Laurens. Juist op dat moment maakt Man de 0-2, hij verschalkt Van de Merbel met een stiftje na een fout van Felida. 

1u geleden

19:03

⚽11' - PSV op voorsprong! (0-1)

PSV komt op 0-1! Sildillia geeft een scherpe, wegdraaiende voorzet, die bij de tweede paal wordt binnengeknikt door Driouech. Een prima goal van PSV. 

