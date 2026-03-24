Johan Derksen heeft na De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax geen goed woord over voor , die hij absoluut niet bij de Amsterdammers vindt passen. Bij Vandaag Inside laat de analist weten absoluut niet te hebben genoten van het duel tussen de aartsrivalen.

Feyenoord en Ajax stonden zondagmiddag tegenover elkaar in De Kuip voor De Klassieker. Nadat de Amsterdammers vroeg in de tweede helft op voorsprong waren gekomen door een afstandsschot van Sean Steur, was het Jakub Moder die vlak voor tijd vanaf de stip de eindstand van 1-1 op het bord zette.

Hoewel er veel op het spel stond bij het duel, was het absoluut geen hoogstaand treffen. “Het was verschrikkelijk om aan te zien. Het verveelde me ook”, begint Derksen, die eerder op de middag ‘met veel plezier’ naar NEC - sc Heerenveen (2-2) had gekeken. “Mooie goals, leuk, aanvallend voetbal alle twee. Amusementswaarde: een 9. Dit was qua amusementswaarde een 3”, haalt hij uit naar De Klassieker.

Daar is Valentijn Driessen het mee eens. “Maar had jij nou het idee dat Ajax vijf punten achter Feyenoord stond? Die deden gewoon niks”, uit de verslaggever zijn verbazing. “Die trainer vorige week de polonaise lopen, iedereen erachteraan: Ajax is er weer. Niks van gezien.” Wilfred Genee haalt aan dat Óscar García zich op de persconferentie na de wedstrijd niet herkende in deze kritiek.

Weghorst constant diep gestuurd

René van der Gijp heeft vooral vraagtekens bij de manier waarop Weghorst wordt betrokken in het spel van Ajax. “Hoe kun je hem nu elke keer in de diepte aanspelen?” Driessen vraagt zich af of het überhaupt een goed idee is om de spits van de Amsterdammers aan te spelen. “Doe het in ieder geval in zijn voeten, je stuurt hem niet naar de cornervlag toe”, reageert Van der Gijp daarop.

“Je moet ballen er hoog voorgooien en dan kan hij kleunen”, ziet Derksen de enige oplossing om Weghorst goed te gebruiken. “Maar als je hem diep stuurt, met die lange passen… Die jongen hoort helemaal niet bij Ajax te spelen.” Genee geeft dan dat García na de wedstrijd tevreden was over zijn spits, evenals diens vervanger Kasper Dolberg. “Dan heeft hij er geen verstand van”, aldus Derksen. “Hij is zijn geloofwaardigheid al verloren”, voegt Driessen eraan toe.