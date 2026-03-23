Het gaat maandagavond in het ESPN-programma Voetbalpraat over het historisch besef van de huidige generatie voetballers. Aanleiding is de aanstaande aanstelling van voetbalicoon Zinédine Zidane als bondscoach van Frankrijk.

Maandag werd bekend dat Zidane na het WK van aankomende zomer Didier Deschamps waarschijnlijk opvolgt als bondscoach van de Franse ploeg. Kenneth Perez vindt het leuk dat de oud-topvoetballer terugkeert als coach, nadat hij in 2021 zijn laatste trainersklus had bij Real Madrid.

“Het lijkt mij op zijn lijf geschreven”, zegt de Deense analist en oud-speler van onder meer AZ en Ajax. “Hij lijkt me iemand die geniet van andere dingen dan alleen maar voetbal. Dus wat dat betreft is dit een goede baan. Ik vond het leuk om te lezen dat hij de bondscoach van Frankrijk zal worden. Het is niet belangrijk, maar het is wel Zizou, toch?”

De eveneens aanwezige Martijn Krabbendam merkt op dat Zidane bij Real Madrid ‘heeft bewezen dat hij met sterren kan omgaan’. “Dat is als bondscoach van Frankrijk natuurlijk niet onbelangrijk”, voegt de journalist van Voetbal International daaraan toe.

Analisten ridiculiseren Jorthy Mokio en Cody Gakpo

“Hij is een nog grotere ster!”, merkt Perez op. Krabbendam vraagt zich af of de huidige generatie spelers dat nog zal weten. Hij trekt de parallel met Ajax-middenvelder Jorthy Mokio, die onlangs in een vragenvuur van ESPN aangaf zijn huidige ploeggenoot Mika Godts te prefereren boven oud-topspits Luc Nilis. “Dat was vrij bizar”, reageert presentator Milan van Dongen.

De eveneens aanwezige Maarten Wijffels gelooft zijn oren niet: “Serieus?” Perez: “Dat is wel gek, ja. Dat is wel heel gek.” Krabbendam: “Dan ben je toch een beetje gek?”

Krabbendam neemt het dan wel op voor Mokio: “Misschien kende hij hem niet, hè. Dat kan.”

“Dat zie je toch veel, hè: dat spelers oude sterren niet kennen”, valt Wijffels weer in. Perez vraagt zich af ‘of dat echt belangrijk is’. De Deen voegt eraan toe: “Ik word er ook een klein beetje moe van dat centrale verdedigers van nu worden vergeleken met Rinus Israël. En dan vooral die dooddoener: dat was niet gebeurd in mijn tijd, want dan had ik hem echt een schop gegeven!”

“Je moet toch wel een beetje je verleden kennen?”, stelt Krabbendam. Van Dongen roept dan in herinnering dat Oranje-international Cody Gakpo vorig jaar aangaf oud-international Rob Rensenbrink niet te kennen. “Is dat echt zó erg?”, vraagt Perez. Wijffels antwoordt: “Het is niet erg, maar je hebt toch een beetje beleving bij je sport.”

‘Michael Laudrup is de Johan Cruijff van Denemarken’

“Het is ook een beetje waar je mee bezig wordt gehouden”, merkt Perez op. “Jullie zijn helemaal gek van Johan Cruijff. Mij boeit het veel minder, omdat ik niet opgegroeid ben met Johan Cruijff. Natuurlijk ken ik Johan Cruijff, maar als Deen is Michael Laudrup mijn Johan Cruijff.”

Krabbendam vraagt Perez of Laudrup in Denemarken net zo groot is als Johan Cruijff. Perez reageert: “Nee, want jullie… Ik moet zeggen dat Nederlanders er iets beter in zijn om dat soort sterren… Maar dan moet je echt een superster zijn. Dat is Johan Cruijff. Maar Michael Laudrup kiest daar ook niet voor. Voor mij is Cruijff ook minder belangrijk, omdat ik niet opgegroeid ben met Cruijff.”