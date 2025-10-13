Valentijn Driessen heeft zich vorige week na Malta - Nederland geërgerd aan het interview van . De journalist van De Telegraaf verwijt de Oranje-international ‘een gebrek aan historisch besef’.

Oranje won het WK-kwalificatieduel van afgelopen donderdag met Malta met 0-4. Gakpo benutte twee strafschoppen en was daarmee de eerste speler van Nederland sinds Rob Rensenbrink in 1978 die in één interland tweemaal wist te scoren vanaf elf meter.

“Dat zegt me niks, helaas”, zei Gakpo over Rensenbrink toen verslaggever Jeroen Stekelenburg de oud-international, verliezend WK-finalist met Oranje in 1974 en 1978, benoemde.

"Rensenbrink was een linksbuiten en Gakpo ook. Een beetje historisch besef mag wel", zegt Driessen maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Als wij niet weten wie er op het middenveld speelde bij Nederland - Luxemburg in 1963, dan kan ik mij daar iets bij voorstellen. Rensenbrink heeft gewoon twee keer in de WK-finale gespeeld, laat Gakpo dat maar eens presteren."

Driessen richt zich dan tot de KNVB: "Het is toch geweldig om de succeshistorie van het Nederlands elftal bekend te maken bij deze jongens? Misschien kan dat ook wel iets losmaken. Al is het maar een half procent."