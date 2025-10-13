Live voetbal 8

Valentijn Driessen is kritisch op Cody Gakpo, die Rob Rensenbrink niet kent

Cody Gakpo Malta Nederland
Foto: © NOS
Valentijn Driessen heeft zich vorige week na Malta - Nederland geërgerd aan het interview van Cody Gakpo. De journalist van De Telegraaf verwijt de Oranje-international ‘een gebrek aan historisch besef’.

Oranje won het WK-kwalificatieduel van afgelopen donderdag met Malta met 0-4. Gakpo benutte twee strafschoppen en was daarmee de eerste speler van Nederland sinds Rob Rensenbrink in 1978 die in één interland tweemaal wist te scoren vanaf elf meter.

“Dat zegt me niks, helaas”, zei Gakpo over Rensenbrink toen verslaggever Jeroen Stekelenburg de oud-international, verliezend WK-finalist met Oranje in 1974 en 1978, benoemde.

"Rensenbrink was een linksbuiten en Gakpo ook. Een beetje historisch besef mag wel", zegt Driessen maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Als wij niet weten wie er op het middenveld speelde bij Nederland - Luxemburg in 1963, dan kan ik mij daar iets bij voorstellen. Rensenbrink heeft gewoon twee keer in de WK-finale gespeeld, laat Gakpo dat maar eens presteren."

Driessen richt zich dan tot de KNVB: "Het is toch geweldig om de succeshistorie van het Nederlands elftal bekend te maken bij deze jongens? Misschien kan dat ook wel iets losmaken. Al is het maar een half procent."

Memphis Depay tijdens Nederland - Malta

Depay verwacht berichtje van Sneijder na overnemen assistrecord

  • Gisteren, 22:50
  • Gisteren, 22:50
Memphis Depay van Oranje

Kraay en Van Dongen geven compliment aan Depay voor ‘hele ondeugende’ jas

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Rafael van der Vaart en Ronald Koeman

Koeman na keiharde kritiek: 'Rafael en Pierre bekijken het van boven'

  • Gisteren, 20:59
  • Gisteren, 20:59
Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 26 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
7
2
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

Meer info

