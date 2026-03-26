is momenteel helemaal niet bezig met een mogelijke rentree bij Oranje, zo laat hij weten bij Ziggo Sport. De middenvelder van Atalanta vindt het wel mooi dat Ronald Koeman nog altijd aan hem denkt als mogelijkheid voor Nederland.

De Roon kwam gedurende zijn loopbaan 42 keer uit voor het Nederlands elftal. Nadat hij het Europees kampioenschap van 2024 moest missen door een blessure, kreeg de controleur voor de daaropvolgende interlandperiode – september 2024 – te horen dat hij niet meer in aanmerking komt voor Oranje. De Roon liet in november weten dat hij nog steeds openstaat voor een terugkeer bij de nationale ploeg.

Maandag sprak Koeman op zijn persconferentie over een mogelijke terugkeer van De Roon in Oranje. “De Roon speelt af en toe wel door mijn hoofd ja”, gaf de bondscoach toe. Wel maakte hij duidelijk dat de 34-jarige middenvelder momenteel niet tot de beste selectie behoort. “Maar zeg nooit nooit”, aldus Koeman.

In gesprek met Ziggo Sport reageert De Roon op deze uitspraken van Koeman. “We hebben twee jaar geleden een heel goed gesprek gehad en daaruit werd duidelijk: als het niet nodig is, roept hij me niet meer op”, blikt de routinier terug. De Roon noemt Ryan Gravenberch als voorbeeld van iemand op zijn positie die zich enorm heeft ontwikkeld. “Daar geniet ik ook van. Maar ik denk dat er ook een aantal jongens zijn waarvan werd gedacht dat ze verder zouden zijn of meer zouden spelen.”

De Roon geeft aan dat Koeman heeft gezegd dat hij weet wat hij aan hem heeft. “Maar ik heb er niet echt meer rekening mee gehouden (met het WK, red.), dus toen ik dit hoorde was ik aangenaam verrast”, aldus de 42-voudig international. “Maar het is niet iets waar ik mee bezig ben.”