LIVE | Kan Oranje in de tweede helft over Noorwegen heen?

In de eerste interlandperiode van 2026 trapt Nederland vanavond af met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen. Plaats van handeling: de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Hoe staat Oranje er 79 dagen voor de eerste WK-wedstrijd voor? En krijgen we vanavond het debuut van de voor het eerst opgeroepen te zien? Om 20.45 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Noorwegen.

LIVE: Nederland - Noorwegen Sorteer op: Laatste Oudste 54' - Bijna Gakpo (2-1) Oranje wil meer. Malen tikt snel door op Reijnders, die op zijn beurt de bal in de loop van Gakpo meegeeft. De bal is net iets te scherp en dus kan de keeper van de Noren pakken. ⚽ 51' - Oranje op voorsprong (2-1) Na een onderschepping op het middenveld van Gakpo steekt Nederland snel over. Via Dumfries komt de bal bij Reijnders in de zestien, hij haalt vernietigend uit en zet Oranje op voorsprong. 48' - Schot van Malen (1-1) Smit leest het spel goed en geeft de bal mee aan Gakpo. In plaats van dat hij hem doorgeeft op rechts naar Reijnders verrast hij met een bal naar links op Malen. Hij schiet van rand zestien hard maar rakelings links naast de goal. 45' - Tweede helft begonnen (1-1) De bal rolt weer, Noorwegen heeft afgetrapt voor de tweede helft. 45+2' - Rust (1-1) De eerste helft van deze vermakelijke wedstrijd zit er op. Waar de wedstrijd wat langzaam op gang moest komen, kwam het na de goal van Noorwegen in een stroomversnelling. Nederland joeg op een gelijkmaker die uiteindelijk kwam. Ook Noorwegen bleef niet stilzitten en bleef aandringen. Als deze lijn zich doorzet in de tweede helft krijgen we nog een leuke drie kwartier. 45' - Extra tijd eerste helft (1-1) De eerste helft gaat nog minimaal twee minuten door. 43' - Schot van Smit (1-1) De jonge debutant haalt van buiten de zestien meter aan met zijn linker. Het schot gaat een meter naast de goal. 40' - Voorzetten Noorwegen (1-1) De Noren zoeken vooral Sørlothhoog in de lucht. Voorzetten van links en rechts worden gekeerd door de verdediging van Oranje. 36' - Noorwegen weer gevaarlijk (1-1) Via Strand-Larsen is het nu Noorwegen die direct dichtbij is bij de voorsprong. Hij weet de bal terug te leggen op Schjelderup, zijn schot wordt ter nauwernood gekeerd door de Nederlandse defensie. ⚽35' - Gelijkmaker voor Nederland (1-1) BREAKING Een perfecte corner van Koopmeinders beland op het hoofd van Virgil van Dijk. De aanvoerder kopt Oranje op gelijke hoogte. 34' - Volgende schot (0-1) Nederland blijft aandringen. Dit keer is het Gakbo die de bal bijna over de achterlijn dribbelt maar nog binnen kan houden en de bal klaarlegt voor Reijnders. Laatsgenoemde haalt uit, maar de bal wordt geblokt. 33' - Grote kans Nederland (0-1) Nederland is hongerig voor een gelijkmaker. De bal wordt snel verlegd naar voren en beland via Van de Ven voor de voeten van Malen die hem probeert binnen te lopen. Nyland ligt hem in de weg en weet met zijn linkerbeen te voorkomen dat het een goal wordt. 29' - Redding Noorwegen Gravenberch geeft een subtiel balletje op Dumfries. Deze moet hem eigenlijk meegeven op Malen die helemaal vrij staat, maar hij geeft hem richting de tweede paal. Hier is het Gakpo die de bal van de achterlijn pakt en door blijft voetballen. Een schot van de linksbuiten eindigt uiteindelijk in de handen van de doelman van Noorwegen. 27' - Kans voor Noorwegen (0-1) Oscar Bobb komt over rechts lang de defensie heen en zoekt Schjelderup. Deze wordt niet gevonden en Nederland kan wegwerken. Laad meer