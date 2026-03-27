Live voetbal 8

LIVE | Kan Oranje in de tweede helft over Noorwegen heen?

27 maart 2026, 20:45   Bijgewerkt: 21:50
Donyell Malen en Antonio Nusa, spelers van Nederland en Noorwegen
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

In de eerste interlandperiode van 2026 trapt Nederland vanavond af met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen. Plaats van handeling: de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Hoe staat Oranje er 79 dagen voor de eerste WK-wedstrijd voor? En krijgen we vanavond het debuut van de voor het eerst opgeroepen Kees Smit te zien? Om 20.45 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Noorwegen.

LIVE: Nederland - Noorwegen

Sorteer op:

Nu

21:58

54' - Bijna Gakpo (2-1)

Oranje wil meer. Malen tikt snel door op Reijnders, die op zijn beurt de bal in de loop van Gakpo meegeeft. De bal is net iets te scherp en dus kan de keeper van de Noren pakken.

3m geleden

21:56

⚽ 51' - Oranje op voorsprong (2-1)

Na een onderschepping op het middenveld van Gakpo steekt Nederland snel over. Via Dumfries komt de bal bij Reijnders in de zestien, hij haalt vernietigend uit en zet Oranje op voorsprong.

6m geleden

21:52

48' - Schot van Malen (1-1)

Smit leest het spel goed en geeft de bal mee aan Gakpo. In plaats van dat hij hem doorgeeft op rechts naar Reijnders verrast hij met een bal naar links op Malen. Hij schiet van rand zestien hard maar rakelings links naast de goal.

10m geleden

21:49

45' - Tweede helft begonnen (1-1)

De bal rolt weer, Noorwegen heeft afgetrapt voor de tweede helft.

17m geleden

21:41

23m geleden

21:35

45+2' - Rust (1-1)

De eerste helft van deze vermakelijke wedstrijd zit er op. Waar de wedstrijd wat langzaam op gang moest komen, kwam het na de goal van Noorwegen in een stroomversnelling. Nederland joeg op een gelijkmaker die uiteindelijk kwam. Ook Noorwegen bleef niet stilzitten en bleef aandringen. Als deze lijn zich doorzet in de tweede helft krijgen we nog een leuke drie kwartier.

27m geleden

21:32

45' - Extra tijd eerste helft (1-1)

De eerste helft gaat nog minimaal twee minuten door.

29m geleden

21:30

43' - Schot van Smit (1-1)

De jonge debutant haalt van buiten de zestien meter aan met zijn linker. Het schot gaat een meter naast de goal.

32m geleden

21:27

40' - Voorzetten Noorwegen (1-1)

De Noren zoeken vooral Sørlothhoog in de lucht. Voorzetten van links en rechts worden gekeerd door de verdediging van Oranje.

35m geleden

21:24

36' - Noorwegen weer gevaarlijk (1-1)

Via Strand-Larsen is het nu Noorwegen die direct dichtbij is bij de voorsprong. Hij weet de bal terug te leggen op Schjelderup, zijn schot wordt ter nauwernood gekeerd door de Nederlandse defensie.

37m geleden

21:22

⚽35' - Gelijkmaker voor Nederland (1-1)

Een perfecte corner van Koopmeinders beland op het hoofd van Virgil van Dijk. De aanvoerder kopt Oranje op gelijke hoogte.

38m geleden

21:21

34' - Volgende schot (0-1)

Nederland blijft aandringen. Dit keer is het Gakbo die de bal bijna over de achterlijn dribbelt maar nog binnen kan houden en de bal klaarlegt voor Reijnders. Laatsgenoemde haalt uit, maar de bal wordt geblokt.

39m geleden

21:20

33' - Grote kans Nederland (0-1)

Nederland is hongerig voor een gelijkmaker. De bal wordt snel verlegd naar voren en beland via Van de Ven voor de voeten van Malen die hem probeert binnen te lopen. Nyland ligt hem in de weg en weet met zijn linkerbeen te voorkomen dat het een goal wordt.

44m geleden

21:15

29' - Redding Noorwegen

Gravenberch geeft een subtiel balletje op Dumfries. Deze moet hem eigenlijk meegeven op Malen die helemaal vrij staat, maar hij geeft hem richting de tweede paal. Hier is het Gakpo die de bal van de achterlijn pakt en door blijft voetballen. Een schot van de linksbuiten eindigt uiteindelijk in de handen van de doelman van Noorwegen.

45m geleden

21:14

27' - Kans voor Noorwegen (0-1)

Oscar Bobb komt over rechts lang de defensie heen en zoekt Schjelderup. Deze wordt niet gevonden en Nederland kan wegwerken.

0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jagerman
99 Reacties
96 Dagen lid
129 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar is Brobbey nou🤣🤣?? De media wist het bijna zeker en zat er dus weer eens flink naast.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Noorwegen

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws