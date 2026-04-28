Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Toon van Bodegom en Eelco Blok tegen de komst van Robert Eenhoorn naar Feyenoord zijn, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. De analist denkt dat Eenhoorn de ideale man is om Dennis te Kloese op te volgen als algemeen directeur.

Te Kloese kondigde afgelopen week zijn vertrek bij Feyenoord aan en sindsdien wordt Eenhoorn veelvuldig in verband gebracht met de functie van algemeen directeur in De Kuip. Van Bodegom en Blok zouden tot dusver echter tegen zijn aanstelling zijn. “Iedereen wil die honkballer hebben, maar er zijn twee mensen in de raad van commissarissen die tegen de komst van Eenhoorn zijn”, begint Derksen vol onbegrip bij VI.

Artikel gaat verder onder video

“Dan denk ik: hoe is het in godsnaam mogelijk dat er twee mensen zitten die helemaal geen verstand van voetbal hebben die even gaan bepalen dat Eenhoorn niet mag komen?”, gaat de oud-voetballer verder. “Eenhoorn zal wel een keer iets hatelijks hebben gezegd, die willen ze gewoon niet. Als iedereen nou Eenhoorn wil, denk dan na. Eenhoorn heeft ervaring, het is een echte Feyenoorder... hij heeft alles wat je graag wil!” Derksen benadrukt dat de bestuurder zelf ook heeft aangegeven open te staan voor een stap naar Rotterdam. “Dat is een teken dat hij het heel graag wil, anders zou je dat niet zo zeggen. Er is ook geen beter alternatief.”

Volgens Valentijn Driessen zouden Van Bodegom en Blok ‘de deur inmiddels hebben opengezet’, zo reageert hij op zijn tafelgenoot. “Er komt zeker een gesprek. Volgens mij ging de kritiek van Van Bodegom eerst over de financiën.” De journalist gaat ervan uit dat Feyenoord ‘gewoon’ in zee gaat met Eenhoorn. “Hij heeft het tien jaar lang goed gedaan bij AZ. Weliswaar geen prijzen gepakt, maar wel altijd zwarte cijfers geschreven, goed transferbeleid gehad en een goede jeugdopleiding gehad.”