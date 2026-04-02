Verschillende spelers die te maken hebben met de paspoortgate kunnen mogelijk dit weekend al in actie komen, zo meldt De Telegraaf. Spelers die een partner of kinderen hebben in Nederland kunnen met een zogeheten EU-sticker alvast in Nederland verblijven en werken terwijl ze wachten op hun verblijfs- en werkvergunning. Inmiddels is bekend geworden dat weer mag voetballen voor NEC.

De paspoortgate houdt de Eredivisie momenteel in zijn greep. Verschillende spelers die in Nederland zijn geboren maar ervoor hebben gekozen om voor een niet-EU-land als Suriname of Indonesië te gaan spelen, zijn daardoor hun Nederlandse paspoort verloren. Zij hebben daardoor een werkvergunning nodig om te mogen spelen en trainen bij hun club. In totaal zou het om een groep van 25 spelers en speelsters gaan. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) werkt momenteel met de getroffen spelers samen om tot een oplossing te komen.

In afwachting van hun werkvergunningen zal een deel van de getroffen spelers wél al snel weer in actie kunnen komen. Spelers die een partner of kinderen in Nederland hebben, kunnen namelijk een zogeheten EU-sticker aanvragen terwijl zij wachten op hun verblijfs- en werkvergunning. Met deze sticker in het paspoort mag wel gewoon worden gewerkt, waardoor de spelers die hiervoor in aanmerking komen in principe komend weekend alweer in actie zouden kunnen komen.

Waar spelers als Chery en Vaessen in aanmerking komen voor deze sticker, geldt dit volgens De Telegraaf niet voor het merendeel van de groep van 25. Zij zullen de normale procedure moeten volgen voor de aanvraag van een werkvergunning, waar meer tijd overheen gaat. Het is de bedoeling dat alle betrokken spelers op de lange termijn hun Nederlandse nationaliteit weer terugkrijgen; een proces wat drie maanden tot een jaar duurt. In Suriname en Indonesië onderzoekt men nu of het mogelijk is dat deze spelers wel voor de nationale ploegen uit blijven komen. Omdat beide landen zich niet plaatsten voor het WK, is dit voor hen momenteel niet urgent.

Update

Inmiddels heeft NEC officieel bekendgemaakt dat Chery weer inzetbaar is voor de Nijmeegse club. Hij reist komend weekend met NEC af naar Rotterdam voor de uitwedstrijd tegen Excelsior.