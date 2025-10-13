Valentijn Driessen zorgde afgelopen weekend voor verbazing met zijn interview in het radioprogramma De Perstribune van Omroep MAX. De journalist van De Telegraaf zei openlijk geen vrienden te hebben. Johan Derksen neemt Driessen maandagavond op de hak in Vandaag Inside vanwege die opmerking.

Driessen vertelt openlijk over privéleven: ‘Ik heb geen vrienden’

Driessen was zondag te gast in De Perstribune en daar kwam zijn privéleven ter sprake. “Ik heb geen vrienden en verjaardagen hoeven van mij ook niet”, begon de verslaggever. Dat zorgt bij hem thuis wel eens voor lastige situaties, want niet iedereen denkt er op die manier over. “Maar bij mij komt er niemand speciaal voor mij over de vloer, omdat dat een vriend van mij is.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen hoort mensen soms zeggen dat ze iemand midden in de nacht wakker kunnen bellen om een band te verwisselen. “Ik zou niet weten wie ik moet bellen, behoudens de ANWB. Dat zit er gewoon niet in. Ik zit er ook niet om verlegen. Het geeft ook weinig verplichtingen. Dat is ook wel lekker.”

Johan Derksen maakt Valentijn Driessen belachelijk

In Vandaag Inside wordt maandag een stukje van het interview getoond. Derksen reageert scherp tegen Driessen: “Moet je geen professionele hulp zoeken?” De opmerking van de oud-voetballer en televisiepersoonlijkheid zorgt voor gelach in de studio.

“Jij hebt ook vrienden gehad. Die lieten jou toch mooi in de steek. Die staken toch allemaal een mes in je rug”, reageert Driessen. De journalist maakt niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Derksen reageert echter instemmend: “Nou, als je bij een incident betrokken bent, kom je er wel achter dat je weinig echt vrienden hebt.”

“Ja, dus daarom… Echte vrienden: wat zijn dat?” vraagt Driessen zich af. De chef voetbal van De Telegraaf noemt het ‘een hele grote fout’ dat hij is aangeschoven in De Perstribune. “En eigenlijk kwam ik daar te laat achter, want ik ben niet iemand die over mezelf moet praten. Dat probeer jij er wel altijd uit te krijgen. Dan probeer je mijn familie en vrouw er weer bij te halen”, zegt hij tegen presentator Wilfred Genee.

“Maar daar ben ik heel slecht in”, vervolgt Driesse. “Ik begon wel een beetje te zweten toen ik doorhad van: g*dver, nou moet ik echt over mezelf praten en het duurt ook nog een uur. Ik voelde me uitgehoord door een psycholoog. Maar ze waren iemand die niet al zijn ziel en roer prijsgeeft, niet helemaal gewend.”

