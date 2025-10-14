PSV gaat dit weekend afscheid nemen van , dat meldt de club via de officiële kanalen. Volgens de Eindhovenaren staat het duel met Go Ahead Eagles in het teken van het afscheid van de spits, die bij de club wordt gezien als dé clubicoon van deze eeuw.

De Jong maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap naar FC Porto, nadat hij eerder in 2022 terugkeerde bij PSV. De spits speelde van medio 2014 tot de zomer van 2019 ook in dienst van de Eindhovenaren en wist daarin een goede indruk achter te laten. Afgelopen zomer was er veel te doen over De Jong, die de beslissing over zijn contractverlenging bij PSV voor zich uitschoof. Uiteindelijk hakte de 35-jarige spits de knoop door en ging hij in op het aanbod van FC Porto.

Artikel gaat verder onder video

Een afscheid van De Jong, die momenteel revalideert van een blessure, zat er nog niet in. Maar komend weekend tijdens PSV - Go Ahead Eagles gaat het alsnog gebeuren. "Afscheid nemen van een clubicoon doe je niet alleen met een ereronde. Luuk de Jong krijgt, naast het ongetwijfeld oorverdovende applaus van het publiek, ook een eigen tegel in de Energiedirect Walk of Fame", laat PSV weten. "Daarmee wordt hij niet alleen de jongste speler met een tegel in de vloer van het Philips Stadion, maar ook de enige nog actieve speler met die eer."

De Jong speelde liefst 338 wedstrijden in het shirt van PSV en was daarin goed voor 186 doelpunten en 98 assists. Algemeen directeur Marcel Brands is dan ook lyrisch over de goaltjesdief. "Luuk heeft statistieken neergezet die in het hedendaagse voetbal eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Daarnaast was hij een echte leider, de groep volgde hem blindelings. Die zeldzame combinatie maakt dat hij de eerste actieve speler wordt in de Walk of Fame, en dat heeft hij meer dan verdiend.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.